Europäische Stechpalme auf dem Friedhof Zedtlitz gepflanzt

Borna/Zedtlitz

Auf dem Friedhof in Zedtlitz wächst jetzt der „Baum des Jahres“ 2021. Es handelt sich um eine Europäische Stechpalme. Gepflanzt worden ist der Baum von Nikolaus Fröhlich. Der studierte Landschaftsarchitekt aus Bayern ist in diesem Jahr Deutscher Baumkönig. Initiiert wurde die Aktion vom früheren Bornaer Stadtrat Sebastian Stieler (CDU-Fraktion).

Pflanzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Der 31-Jährige organisiert seit sieben Jahren die Pflanzung eines „Baumes des Jahres“ in Borna. Die Pflanzaktion fand in diesem Jahr corona-bedingt allerdings unter weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Üblicherweise, so Stieler, „sind Konfirmanden oder Religionsschüler mit dabei“.

Aufklärung über die Besonderheiten der Bäume

Der „Baum des Jahres“ wird jeweils im Oktober von der „Baum des Jahres – Dr. Silvius Wodarz Stiftung“ für das darauffolgende Jahr bestimmt. Die Stiftung orientiert sich bei der Auswahl der Gewächse zwar auch an ihrer ökologischen Bedeutung sowie daran, inwieweit sie bedroht oder selten sind. Hauptsächlich geht es der Stiftung aber um Aufklärung über die Besonderheiten der jeweiligen Bäume.

Robinie als „Baum des Jahres“ 2020

Vor Jahresfrist war die Robinie „Baum des Jahres“. Ein Exemplar sollte zunächst im neu entstehenden Taufwald in Wyhra gepflanzt werden. Am Ende wurde der Baum gegen eine Winterlinde getauscht, „weil Robinien giftige Stacheln haben“, so Sebastian Stieler. Im Jahr 2019 war in Neukirchen eine Flatterulme gesetzt worden.

Bundesweite Aktion seit 1989

Die bundesweite Aktion gibt es seit 1989. Seinerzeit war die Stiel-Eiche als Premieren-Art bestimmt worden. Seit elf Jahren wird zudem eine Deutsche Baumkönigin gewählt. Mit Nikolaus Fröhlich gibt es in diesem Jahr erstmals einen Baumkönig.

Von Nikos Natsidis