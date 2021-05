Evangelischer Kindergarten „Grünes Tal“ in Pegau feiert Jubiläum

Pegau

Eine große Jubiläumsparty mit vielen Gästen wird es corona-bedingt nicht geben. Wenigstens aber ein kleines Fest im abgespeckten Rahmen, schließlich ist der 20. Geburtstag des Pegauer Kindergartens „Grünes Tal“ etwas Besonderes. Dass in der Elsterstadt überhaupt ein evangelischer Kindergarten seine Türen öffnen konnte, bezeichnet dessen erste Leiterin Maria Mönch noch immer als „Wunder“.

Eine Herzensangelegenheit umgesetzt

Eine kleine, engagierte Arbeitsgruppe um den damaligen Pfarrer Mike Bauer hatte seinerzeit ihr Herzensanliegen Wirklichkeit werden lassen – und zwar in atemberaubendem Tempo. In nicht einmal einem Jahr gab es unzählige Beratungen, Anträge, Verhandlungen und Bauarbeiten, sodass am 1. Februar 2001 das „Grüne Tal“ starten konnte. Die damalige Tageslosung aus dem Lukasevangelium „Lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich Gottes“ ist bis heute ein Leitgedanke geblieben, berichtet Cornelia Killisch vom Trägerverein Diakonie Leipziger Land.

Evangelische Luft mit Tischgebet und Morgenkreis

Los ging es mit neun Kindern und zwei Erzieherinnen. Die familiäre und herzliche Atmosphäre, die „evangelische Luft“, wie es die Diakonie beschreibt, mit Tischgebeten, Morgenkreisen, christlichen Liedern und gelebtem Glauben, die idyllische und doch zentrale Lage – für all das nahmen manche Familien sogar einen Kindergarten-Wechsel wenige Monate vor der Einschulung in Kauf.

Die Nachfrage war so groß, das bald eine Warteliste entstand. Das Untergeschoss des Lutherhauses, das die Kindereinrichtung nutzte und das bereits um 1930 einen kirchlichen Kindergarten beherbergt hatte, wurde schnell um einen Anbau erweitert. Heute bietet die Einrichtung Platz für 49 Kinder. Anfang 2020 wechselte die Trägerschaft von der Kirchgemeinde zur Diakonie Leipziger Land.

Eine blühende Oase für 270 Kinder

Maria Mönch erinnert sich gut an die Pionierarbeit, als sie Vollzeit in einem anderen Kindergarten beschäftigt war. Nebenher schrieb sie die Konzeption für das „Grüne Tal“, beaufsichtigte den Baufortschritt, rührte die Werbetrommel und bildete sich zur Leiterin weiter. „Es war eine schöne, intensive Zeit“, erinnert sie sich.

„Nur gemeinsam konnten wir das alles schaffen.“ Besonders dankbar ist sie für das Engagement der Kirchgemeinde und der Eltern, die bei unzähligen Arbeitseinsätzen aus der „Wüste“ hinter dem Haus einen attraktiven Spielgarten schufen – eben ein „Grünes Tal“, das nun seit 20 Jahren blüht und in dieser Zeit für rund 270 Kinder zur Oase wurde.

Lesen Sie auch

Von LVZ