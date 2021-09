Borna

Laute Trommelklänge und gleich drei Modenschauen vor verschiedenen Geschäften haben am Freitagabend die Besucher des Eventshoppings in der Bornaer Innenstadt begrüßt. Hunderte Menschen folgten der Einladung des Bornaer Gewerbevereins zu einem Besuch der Läden.

LVZ-Media-Store offiziell eröffnet

Vor der Geschäftsstelle der Leipziger Volkszeitung in der Brauhausstraße hat das integrative Trommelprojekt Como Vento aus Altenburg das Publikum zum neuen LVZ-Media-Store gelockt, der zum Anlass besonders preiswerte Digitalabos mit Endgeräten und Veranstaltungstickets anbot.

Zahlreiche Angebote der Bornaer Händler

Unterdessen füllte sich die Innenstadt immer weiter mit Menschen, die den Spätsommerabend mit den zahlreichen Offerten genießen wollten, die die Geschäfte bereithielten. Diese öffneten bis tief in die Dunkelheit – beim ersten Eventshopping in Borna nach 2019 und der einzigen Veranstaltung dieser Art in der Region in diesem Corona-Sommer.

Eine von drei Modenschauen beim Eventshopping 2021 in Borna – bei Gaber-Moden in der Reichsstraße. Quelle: Thomas Kube

Eine ausführliche Berichterstattung folgt.

Von an