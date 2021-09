Eventshopping: Hunderte genießen langen Einkaufsabend in Borna

Borna

So viele Menschen waren lange nicht mehr an einem Freitagabend in der Bornaer Innenstadt unterwegs. Bis in die tiefe Dunkelheit hinein geöffnete Geschäfte und zahlreiche Angebote zum Zu- und Anschauen, Mitmachen und Genießen lockten Hunderte ins Zentrum. Händler und Gewerbetreibende hatten die City in eine abendliche Erlebnismeile verwandelt, und die Bornaer wie auch Auswärtige nahmen es dankbar an.

An vielen Stellen war etwas los, ob auf dem Marktplatz oder in der Bahnhofstraße, in der Reichsstraße oder der Grabengasse, in der Roßmarktschen oder der Brauhausstraße. In Letzterer herrschte über ziemlicher Andrang. Dafür sorgten nicht nur die zwei Glücksräder, eins vom Freizeitbad „Riff“ in Bad Lausick und eins von der LVZ, sondern gleich am Anfang des langen Einkaufsabends die Trommlerinnen und Trommler von Como Vento aus Altenburg.

Viel Andrang im neuen LVZ-Media-Store

Die trommelten unüberhör- und unübersehbar die Eröffnung des neuen, modernen Media-Stores der Leipziger Volkszeitung im Medienhaus in der Brauhausstraße 3 ein. Das Interesse an den digitalen Abos inklusive Smartphon, Tablet oder Notebook, sogenannten Bundles, war den ganzen Abend über ungebrochen.

Das Trommelprojekt Como Vento aus Altenburg macht lautstark auf den neuen LVZ-Media-Store der Geschäftsstelle in der Brauhausstraße aufmerksam. Foto: Thomas Kube Quelle: Thomas Kube

Glücksräder gab es übrigens mindestens noch ein drittes. Das hatte Anja-Katharina Kupper auf dem Markt aufgestellt. Die junge Frau bietet unter dem Namen Buggyfit in Borna sportliche Kurse für junge Mütter an. Auch Sarah Penzholz aus Regis-Breitingen gewann mit einem flotten Dreh eine Trainingsstunde für sich und Töchterchen Aurelia.

Nicht gedreht, sondern eher gestaunt wurde ein paar Meter weiter. Nämlich darüber, was das Bornaer Autohaus AMB mit seinen Marken VW, Audi und Seat aufgefahren hatte. Überwiegend rein elektrisch und hybrid angetriebene Autos hatten Geschäftsführer Jens Strehlau und sein Team mitgebracht.

Im Verkauf in Borna liege deren Anteil immerhin schon bei rund 20 Prozent, erzählte Strehlau. Der sich freudig überrascht über die vielen Menschen in der Stadt zeigte. Aber das sei auch kein Wunder, nach der langen Corona-Zeit seien die Leute einfach hungrig auf derartige Gelegenheiten.

Immer wieder neue Bücherstapel

Das zeigte sich auch in der Bahnhofsstraße. Den dicht umlagerten Bücherflohmarkt musste Elke Kämpfner immer wieder mit neuen Bücherstapeln auffüllen, die sie aus der Buchhandlung herausschleppte. Ein paar Schritte weiter hatte sich eine sechsköpfige Runde Frauen und Männer einen der Stehtische vor der Parfümerie Funke und der Cocktailbar des Hotels „Drei Rosen“ gesichert.

„Wir haben schon einen schönen Rundgang gemacht“, sagte Silvia Heidler. Die sich mit ihren Verwandten über den schönen Abend freute, den sie alle miteinander wieder einmal in Borna genießen konnten. Worüber sie sich mit Manuela Fischer, der Betreiberin der Parfümerie, einig waren. Die Geschäftsfrau glaubte zwar, dass ein paar Leute weniger unterwegs gewesen sein könnten als beim letzten Eventshopping vor zwei Jahren, aber der Abend mache „total Spaß“.

Modenschau vorm Geschäft Gaber-Moden in der Reichsstraße. Quelle: Thomas Kube

Feiern bis in späte Stunden

Natürlich gehört auch Mode zu einem entspannten Einkaufsbummel. Was in diesem Herbst angesagt ist, konnten sich Eventshopping-Besucher bei gleich drei Modenschauen ansehen. Die aufwendigste hatte Steffen Gaber vor seinem Geschäft in der Reichsstraße organisiert, wo der charismatische Händler nicht nur selbst ein Duett mit Sängerin Kathrin Meiner-Schlenstedt zum Besten gab, sondern auch Androgyn-Model Veit Alex aufbot. Der junge Mann aus Essen modelt als Frau.

Zwei weitere Modenschauen entzückten die Besucher vor dem neuen Geschäft von „Ne. 1 Mode! in der Wassergasse und vor dem Optikergeschäft Seiberlich. Dort ließ Händlerin Kathleen Kunath aus Neukieritzsch ihre Kollektion präsentieren. Für die kulinarische Begleitung sorgte daneben das Team der Eventlocation Ambiente aus Kieritzsch.

Hier und vor vielen anderen Geschäften in der Innenstadt wurde bis in späte Stunden hinein bei viel Musik und guter Laune gefeiert.

Von André Neumann