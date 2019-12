Ex-Bergleute treffen sich zum Frühstück in Borna

Borna

Es sind in gewisser Weise Devotionalien. Ein Schwarz-Weiß-Foto mit einer Brigade aus dem Jahr 1974. Oder ein sogenanntes Werkbuch, in dem Dienste und Urlaub verzeichnet sind – in den Jahren 1942 bis 44. Oder Schmuckbriketts. Zu sehen waren sie am Mittwoch auf einem Erinnerungstisch im Bornaer Hotel „Drei Rosen“, wohin die Stadt Borna zum dritten Bergmannsfrühstück am Barbaratag, dem 4. Dezember, eingeladen hatte, mittlerweile eine kleine Tradition. Die Sachzeugen stehen auch für den Stolz eines Berufsstandes, der gegenwärtig eher in Verruf zu geraten droht.

Bergleute früher: Hier die Mitarbeiter der AG Gleiswirtschaft im Jahr 1974. Quelle: Jens Paul Taubert

Bergleuten aus dem Herzen gesprochen

Es war der frühere Leipziger Regierungspräsident Walter Christian Steinbach, Vorsitzender desFördervereins zum Aufbau eines Dokumentationszentrums Mitteldeutschland (Dokmitt), der den versammelten ehemaligen Bergleuten aus dem Herzen gesprochen haben dürfte. „Es ist eine Art Schadenfreude, wenn es jetzt heißt, die Bergleute wären an allem Schuld.“

Und es gebe eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung, so Steinbach mit Blick auf die Tagebaubesetzungen am Wochenende auch in Schleenhain.„Wenn Rechte so etwas machen, sind es Randalierer.“ Wenn es sich um Linke handle, würden sie wie Helden behandelt.

Bedingungen für die Schaffung des Neuseenlandes

Dabei sei der Kohleausstieg doch ohnehin beschlossen. Jetzt gehe es um einen geordneten Vollzug und eine „sinnvolle Perspektive für die nächsten 19 Jahre“. Ohne die Fördergelder für die Braunkohleregion im Süden von Leipzig hätte es das heutige Neuseenland niemals gegeben.

Ariane Zabel (rechts) erläutert das Zeitzeugenprojekt des Fördervereins zum Aufbau eines Dokumentationszentrums Mitteldeutschland (DokMitt). Quelle: Jens Paul Taubert

Kohle als Grundlage für den Wohlstand

Rudolf Lehmann, langjähriger Chef der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbauverwaltung ( LMBV), warnte vor der Unsicherheit der Energieversorgung, die der Verzicht auf Kohle als Energieträger mit sich bringt. In Deutschland sei die Kohle die Grundlage für den jahrzehntelangen Wohlstand gewesen. Die Blockade von Betriebsanlagen, also Tagebauen, habe nichts mit Freiheit zu tun.

Ex-LMBV-Chef Rudolf Lehmann begrüßt die Gäste im Hotel“Drei Rosen“. Quelle: Jens Paul Taubert

Wanderausstellung geplant

Die gesammelten Sachzeugen, die vor den ehemaligen Bergleuten ausgebreitet worden waren, sind ein Nebeneffekt des Zeitzeugenprojekts, innerhalb dessen Ariane Zabel und Christian Schmidt seit knapp zwei Jahren insgesamt 43 einstige Mitarbeiter aus dem Bergbau im Südraum befragt haben. Die Ergebnisse des Projekts sollen auch in einer Wanderausstellung zu sehen sein, die sowohl in Landtagen als auch in Kreistagen gezeigt wird.

Von Nikos Natsidis