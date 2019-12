Ex-Boxer aus Borna fährt mit 80 Tafeln Schokolade in die ägyptische Wüste

Borna

Wenn die meisten Bornaer unter dem Christbaum sitzen, ist er weit weg. In Ägypten, so wie seit vielen Jahren schon. Hans-Peter Hofmann verbringt Weihnachten und den Jahreswechsel in Marsa Alam. „Zu Hause würde mir die Decke auf den Kopf fallen“, sagt der Präsident des SC Borna, so allein in seiner Wohnung. Doch das ist nicht einmal die halbe Wahrheit.

Bornaer Boxer hat 80 Tafeln Schokolade im Gepäck

Hofmann, bekannter Bornaer Ex-Boxer und mittlerweile 61, reist mit speziellem Gepäck. „Ich nehme 80 Tafeln Schokolade mit.“ Nicht für den Eigenverbrauch, sondern um sie zu verschenken.

Der bekannte Bornaer Boxer Hans-Peter Hofmann verbringt den Jahreswechsel in Ägypten. Quelle: privat

Schokolade wird an Einheimische verteilt

An Gäste im Hotel, die am Pool oder am Strand sitzen oder auch an Einheimische. Hofmann ist es eine Art besonderes Bedürfnis, Freude zu spenden. Ein Gefühl, das sein Vater gehabt haben muss, als Hofmann noch klein war. „Wir waren sechs Kinder“, und in der Weihnachtszeit ging der Vater mit seinen Sprösslingen in den Goldenen Stern.

Dort befand sich damals, zu DDR-Zeiten, ein Kinderkaufhaus, in dem es auch Spielzeug gab. Der Vater beobachtete, wo die Blicke der Kinder hängen blieben, kaufte aber nichts. Zu Weihnachten lag das jeweilige Spielzeug dann auf dem Gabentisch. „Ich habe da mal eine Planierraupe bekommen, mein Bruder einen Panzer“ – natürlich mit Fernbedienung, wie es damals der letzte Schrei war.

Ägyptische Schokolade schmeckt wie Pappe

Für Hofmann besteht darin der Sinn des Weihnachtsfestes: andere glücklich zu machen. Und mit Schokolade lassen sich Menschen in Ägypten glücklich machen. „Eine Tafel kostet dort sechs Euro“, bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen von 50 Euro schon ein kleines Vermögen. Und die ägyptische Schokolade ist schwer verdaulich bis ungenießbar. Hofmann: „Die schmeckt wie Pappe.“ Deshalb bereitet es ihm Freude, anderen damit eine Freude zu machen.

Unterstützung von Bornaer Geschäftsleuten

Unterstützt wird er dabei bisweilen finanziell von Geschäftsleuten in Borna. Für ihn ist seine weihnachtliche Schenkaktion etwas, was dem Sinn des Weihnachtsfestes entspricht. Wobei er auch anderweitig zum Schenker wird. Hofmann erzählt von einem Mädchen in einem Bornaer Supermarkt, das sich ein Pfefferkuchenhaus wünschte, von der Mutter aber stattdessen eine Tüte Gummibärchen bekam. „Ich habe dann ein Pfefferkuchenhaus gekauft und es dem Mädchen hinter der Kasse geschenkt.“ Pädagogisch vielleicht nur bedingt wertvoll, aber allemal zur großen Freude des kleinen Mädchens.

Entspannung in der Wüste

In Ägypten, wohin er mit seinem behinderten 29-jährigen Sohn fliegt, sucht der Ex-Boxer auch Entspannung beim Schnorcheln im warmen Wasser und bei Ausflügen in die Wüste. Außerdem interessiert er sich für die jahrtausendealte ägyptische Geschichte. Vor allem aber will er Freude verschenken – mit einem Koffer voller Schokolade.

Von Nikos Natsidis