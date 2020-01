Ex-Bürgermeister von Mölbis und Rötha feiert 70. Geburtstag

Mölbis

Wenn jemand eine ehrliche Haut ist, dann er. Er hat immer gesagt, was er denkt und macht das auch heute noch: Ditmar Haym, Bürgermeister in zwei Systemen und in zwei Orten. Am Donnerstag wird der langjährige Gemeinde-Chef von Mölbis und Rötha 70 Jahre alt.

Ditmar Haym ist waschechter Mölbiser

Er ist ein waschechter Mölbiser, auch wenn auf seiner Geburtsurkunde Leipzig steht. „Dort bin ich aber nur zur Welt gekommen“, sagt Haym. Um in Mölbis zu bleiben, lebenslang. Was allerdings nicht immer naturgegeben schien. Schließlich stand vor seinem Dorf sozusagen jahrelang der Abrissbagger. Mölbis, wo Haym groß wurde, bevor er eine Ausbildung zum Elektriker machte, war wie so viele andere Orte im Leipziger Süden auch auf Kohle gebaut. Und sollte deshalb weichen.

Mölbis war das „dreckigste Dorf Europas “

In einer Zeit, in der in der ebenso klammen wie energiearmen DDR Kohle von strategischer Bedeutung war, war das Schicksal des Ortes schon besiegelt. Und so wie Bitterfeld als die dreckigste Stadt Europas galt, lief Mölbis unter dem Label „Dreckigstes Dorf Europas“. Mit verheerenden Folgen für die Bewohner, zu einer Zeit, als Ditmar Haym schon als Chef im Gemeindeamt saß. 1984 war der Nachwuchskader nach zehn Jahren als Gemeinderat zum hauptamtlichen Bürgermeister berufen und nach den Spielregeln der sozialistischen Demokratie gewählt worden.

Hoffnung für Mölbis am Runden Tisch

Vergnügungssteuerpflichtig war der Posten kaum. Es waren Briefe im Umlauf, in denen es hieß, dass „in Mölbis Menschen vergast werden wie in Auschwitz“. Nur dauere es hier etwas länger. Haym, Mölbiser aus Überzeugung, war einer der wenigen, die trotz allem nicht weg wollten aus ihrem Heimatort. Dass der schließlich stehen blieb, daran begann Ditmar Haym erst wieder zu glauben, als vor nunmehr drei Jahrzehnten der Runde Tisch „Ökologie und Ökonomie zur Schließung der Karbochemie“ einberufen wurde.

An dem saß der Mölbiser Bürgermeister ebenso wie der spätere Regierungspräsident Walter Christian Steinbach und Rudolf Krause, Innenminister im ersten Kabinett des sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf.

77 Prozent der Mölbiser wollten weg

In der ersten Befragung nach der Wende in Mölbis kam heraus, dass 77 Prozent der Mölbiser ihren Ort verlassen wollten. Das war in dem Jahr, als Haym in seinem Amt als Bürgermeister bestätigt wurde, im Zuge der ersten freien Kommunalwahlen in der DDR im Mai 1990. Am Tag der deutschen Wiedervereinigung kam es zu einer symbolträchtigen Aktion: In Mölbis wurde eine Hoffnungslinde gepflanzt.

Haym blieb Bürgermeister in Mölbis bis 1998, als das Dorf seine Selbstständigkeit verlor. Und mit ihm an der Spitze gelang der Gemeinde eine wesentliche Trendumkehr. Lebten im Einheitsjahr noch 340 Leute in Mölbis, waren es acht Jahre später mit 610 bald doppelt so viele.

Mehr als ein Nachspiel in Rötha

Dass er 2001 als Bürgermeister ins Röthaer Rathaus einzog, war freilich mehr als ein Nachspiel. Er hatte dort bereits als Hauptamtsleiter gearbeitet. 2008 wurde er wiedergewählt, so dass er auf eine Amtszeit von reichlich 28 Jahren als Bürgermeister zurückblicken kann. Und auch wenn die Lage in Rötha nicht so war, „dass wir hätten Schlösser bauen können“, sei es gelungen, das gesellschaftliche Leben zu organisieren, wovon etwa die Vereine durchaus profitieren konnten. Immerhin stand Rötha in diesen Jahren ganz besonders im Schatten der vergleichsweise besser aufgestellten Nachbarkommune Böhlen.

Präsident von Germania Mölbis

Bleibt die Frage, wie jemand, der jahrzehntelang in politischer Verantwortung und damit auch mehr oder weniger permanent unter Strom gestanden hat, zurückfahren konnte, so wie er es vor vier Jahren machen musste. Dabei half dem umtriebigen Ex-Bürgermeister seine Arbeit bei Germania Mölbis. Mittlerweile ist er Präsident des Sportvereins. Haym fährt außerdem gern mit dem Rad durch die Gegend, „durch unsere schöne neue Landschaft hier“, aber eigentlich überall in Deutschland. Seit 40 Jahren gibt es einen privaten Freundeskreis, der sich regelmäßig zu Bowlingabenden trifft.

Geburtstagsfeier in Rötha

Wenn ihn am Donnerstag, seinem Geburtstag, jemand zu Hause besucht, ist er gewappnet. Die eigentliche Feier, so der Vater zweier Töchter, der sich auch über zwei Enkel freuen kann, findet dann am Sonnabend statt. Ditmar Haym: „In Rötha feiern wir dann den 135. Geburtstag“ – seinen 70. und den 65. Geburtstag seiner Ehefrau Silva.

Von Nikos Natsidis