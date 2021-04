Ex-P-16-Gitarrist aus Kitzscher veröffentlicht neues Album

Kitzscher

Zwei Jahre hat Jeoma Flores an seinem neuen Album „Porträt“ gearbeitet. Zwei Jahre, in denen der aus Kitzscher stammende Musiker viel Zeit mit sich und mit Nachdenken verbracht hat, irgendwo in der Abgeschiedenheit der andalusischen Berge, am Fuße der Sierra Nevada in Spanien. Hier fand der 54-Jährige seine Zweitheimat, züchtet einheimische Pflanzen wie Aloe Vera und kümmert sich um seine Bienenvölker. Sven Hofrichter, so sein richtiger Name, Komponist und Bassgitarrist der ehemaligen Teenie-Band P 16, lebt ein einfaches, naturverbundenes Leben fernab von Stress und Lärm.

Kompositionen für Gitarre und Klavier

Sieben Jahre nach seiner letzten Solo-CD „Sonidos“ hat Flores im Winter nachgelegt und das Album „Porträt“ eingespielt. Es enthält 13 Eigenkompositionen für Klavier und Gitarre, erschienen unter dem Berliner Label Record Jet. Die Stücke beschreiben persönliche Stimmungen und Phasen des Künstlers in Zeiten des Lockdowns. „Es ist ein Porträt meiner Gefühlszustände“, sagt er. „Da mir die Außenwelt auf meinem Hügel nicht viel gespiegelt hat, weil außer mir niemand groß da war, war ich oft mit meinen Gedanken allein und habe versucht, diese in Musik auszudrücken.“

Für das Cover wählte er ein Selbstporträt in Aquarell. Schon lange widmet sich der gebürtige Bornaer neben seiner Tätigkeit als Gitarrist der Malerei, der bildenden Kunst sowie der Schauspielerei. Zu sehen war er unter anderem 2018 in der Hauptrolle als Räuberhauptmann im Stück „Der Postraub von Mäusdorf“ bei den Burgfestspielen auf Schloss Stetten.

Wie aus Sven Hofrichter Jeoma Flores wurde

Den Künstlernamen legte sich Sven Hofrichter mit Beginn seiner Solokarriere zu. „Mit Anfang 20 bin ich viel gereist: Australien, Haiti, Laos – und durch alle Länder Europas“, erzählt der Weltenbummler. „Überall, wo ich hinkam, sagten sie immer nur: Da kommt der German, der Deutsche. Und so wurde aus German der spanische Jeoma.“ Der Nachname Flores erinnert ihn an eine ehemalige Freundin aus Holland und natürlich an seinen Vater, der einst am Witznitzer Schacht in Borna Mitinhaber einer Gärtnerei mit zwölf Blumenläden war. „So bin ich aufgewachsen, mit viel Blumen und Gemüse und Gartenarbeit“, lacht der 54-Jährige, der heute selbst Vater eines erwachsenen Sohnes ist.

Gründungsmitglied von P 16

Anfang der Achtzigerjahre hatte Hofrichter zusammen mit Jens Streifling (heute bei den „Höhnern“) und Klassenkamerad Sven „Ole“ Jaschob die Band P 16 gründete, damals noch unter dem Namen „Schulrock“. In der elterlichen Garage studierte das Trio seine ersten Titel ein. Später kamen Michael Naß (heute bei BAP), Jeannette Sakel und Thomas Birkigt dazu. Hartmut Lorenz kümmerte sich um das Management der Gruppe. Naß und Streifling schrieben die Songs.

In der DDR-Fernsehsendung „Rund“ ist P 16 mit seinem Song „Bubi“ aufgetreten – hier Thomas Birkigt am Schlagzeug, Sven Hofrichter an der Bassgitarre und Michael Naß an den Keyboard. Quelle: privat

Alles wurde ein bisschen größer, alles ein bisschen professioneller. Es folgten Fernsehauftritte bei „He, Du“ und „Rund“, Konzerte und Radiosongs. Mit Titeln wie „P 16“, „Bubi“ und „Wild ist der Wind“ tingelte die jüngste Teenie-Band der DDR quer durch die Klubhäuser und Diskotheken. „Eine coole Zeit“, sagt der Kitzscheraner über die wilde Zeit.

Das ist lange vorbei. Irgendwann wendete er sich ab vom Rock-Pop, entdeckte den Flamenco für sich und studierte südamerikanische und spanische Gitarre. Damit startete seine Solokarriere.

Von Kathrin Haase