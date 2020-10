Experten begutachten Groitzscher Wasserturm

Groitzsch

Der Groitzscher Wasserturm steht seit 116 Jahren wie eine Eins. Damit das Wahrzeichen der Stadt auch in den nächsten Jahrzehnten Wind und Wetter trotzen kann, ließ der Eigentümer Zweckverband Wasserversorgung Bornaer Land (ZBL) die Stahlkonstruktion am Montag auf Korrosions- und andere Schäden untersuchen. Eine Spezialfirma nahm dazu das zehn Tonnen schwere Stahlgerüst als auch das Fachwerk unter die Lupe. Mit einer Hebebühne ging es in bis zu 45 Metern Höhe.

Sichten und Dokumentieren

Annähernd drei Stunden dauerte die Begutachtung durch die Experten. Kai Grünig, Vorarbeiter Trinkwasserbereich beim ZBL, hatte immer ein Auge auf die Schadensermittlung und stieg selbst mit in die Luft. „Heute wird nur gesichtet und dokumentiert“, sagt er. Die Ergebnisse liegen erst in einigen Tagen vor. „Danach entwickeln wir mit Fachleuten zusammen eine Technologie, wie die Schäden behoben werden können.“

In bis zu 45 Metern Höhe begutachten die Experten das Stahlgerüst des Groitzscher Wasserturms. Quelle: Jens Paul Taubert

Besondere Taubenschlagform

Erbaut wurde der Groitzscher Wasserturm 1904 nach den Plänen des Dresdner Bauingenieurs Curt Dachsel, um die Wasserversorgung für die wachsende Bevölkerung sicherzustellen. Die Baukosten betrugen damals 233 000 Euro Baukosten. „Heute wären das einige Millionen Euro“, meint der ZBL-Fachmann. Seitdem gab es drei Generalinstandsetzungen – 1961, 1981 und zuletzt 2002/03 – dazu eine umfassende Dachsanierung 1992. „Das besondere an diesem Turm ist seine Taubenschlagform, das macht ihn so beliebt“, weiß Kai Grünig über die Liebe der Groitzscher zu ihrem Wahrzeichen. In den Abendstunden wird das technische Denkmal an der Ecke Südstraße/ Friedrich-Ebert-Straße von mehreren Spots angestrahlt.

Trinkwasserspeicher für die Stadt

Bis heute ist der Wasserturm voll funktionstüchtig und wird als Trinkwasserspeicher genutzt – ähnlich wie seine Geschwister in Pegau und Rötha. Der Hochdruckbehälter hat ein Fassungsvermögen von 300 Kubikmeter und hängt wie ein normaler Abnehmer am Netz. Bei geringem Trinkwasserverbrauch wird er aufgefüllt, bei Verbrauchsspitzen leert er sich.Auf diese Weise werde der Druck im Netz immer konstant gehalten und es werden keine weiteren Pumpen benötigt als die, die den Turm befüllen.

