Experten bewerten 36 verschiedene Bäckerbrote in Borna

Borna

Einen Tag dem Kauf schlägt beim Brot die Stunde der Wahrheit. Wenn es dann noch saftig und nicht ausgetrocknet ist, hat das Backwerk zumindest einen wesentlichen Qualitätstest bestanden. Das hat Michael Isensee am Donnerstag bei der alljährlichen Brot-und Brötchenprüfung der Bäckerinnung Landkreis Leipzig/Nordsachsen unterstrichen.

Der erfahrene Brotprüfer nahm im Foyer der Leipziger Volksbank in der Bornaer Bahnhofstraße insgesamt 36 Brote und 15 verschiedene Brötchenvon sechs Bäckereibetrieben aus dem Leipziger Land unter die Lupe. Bewertet wurde die Produkte in sechs Kategorien. Je nach Punkteanzahl erhielten sie die Bewertung „sehr gut“, „gut“ oder „nicht prämiert.“

Jede Brotsorte schmeckt anders

Um den Geschmack eines Brotes geht es bei einer fachlichen Prüfung eben nicht. Nicht nur, weil sich darüber bekanntlich streiten lässt. Jede Brotsorte schmeckt ohnehin anders. „Wenn danach gefragt wird, was den Leuten am besten schmeckt, ist es ein Beliebtheitstest“, so Isensee. Der Fachmann vom Deutschen Brotinstitut in Weinheim in Baden-Württemberg geht anders vor, wenn er ein Brot testet. Wichtig ist zunächst die Kruste, auch als Rinde bekannt. Die sollte idealerweise zwei bis drei Millimeter dick sein.

Es geht auch um die Form des Brotes und die Oberfläche, aber auch um die Lockerung des Backwerkes im Inneren und um die Krumenbildung. „Wir schauen auch nach der Struktur.“ Heißt: Das Innere des Brotes sollte elastisch sein. Abschließend ist der Geruch, das Aroma des Brotes von wesentlicher Bedeutung.

Frisches Backwerk bei der Brot-und Brötchenprüfung in Borna. Quelle: Jens Paul Taubert

Klassiker in der Region ist Roggen-Mischbrot

So sollte ein gutes Roggen-Mischbrot, auch Graubrot genannt, „ein leicht säuerliches Aroma haben“, sagt Isensee. Es eignet sich damit also kaum für die Marmelade zum Frühstück. Roggen-Mischbrot darf in Mitteldeutschland noch immer als der Klassiker schlechthin und als das am meisten verkaufte Brot gelten.

Bundesweit sind allerdings Dinkelbrote auf dem Vormarsch. Dinkel ist eine uralte Getreidesorte. Auch viele Allergiker oder Menschen mit einer Weizenunverträglichkeit können Dinkelbackwerk ohne Probleme verzehren.

Geschmacklich neutrales Weizenbrot

Weil aber Brot nicht gleich Brot ist, gelten für Weizenbrote oder auch Weißbrote andere Kriterien. Hier kommt es dem Brotprüfer zufolge darauf an, „dass es mild und fluffig ist“. Weizenbrot gilt als geschmacklich neutrale Sättigungsbeilage, ideal zu Speisen wie Bruschetta, bei denen der Belag im Vordergrund steht. Klassisches Weizenbrot geht heutzutage allerdings kaum noch über den Bäckertresen. Dafür Baguette ( Isensee: „Das hat große Poren.“) oder das so genannte Kaviarbrot – lange weiße Stangen, die feinporig und als Unterlage für Canapés geeignet sind.

Bei der Brot- und Brötchenprüfung in Borna geht es nicht um den Geschmack, sondern Kriterien wie „Konsistenz“ oder „Kruste“. Quelle: Jens Paul Taubert

Problem der Bäcker ist Unternehmensnachfolge

Bereits am Mittwoch waren die Prüfer in Torgau, am Freitag prüfen sie die Backwerke von Bäckern aus dem Muldental. Die Bäckerinnung Landkreis Leipzig/Nordsachsen hat gegenwärtig 45 Mitgliedsbetriebe, Tendenz fallend. Ein Prozess, der Ingo Schöne zufolge, seines Zeichens Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Landkreis Leipzig/Nordsachsen, schon seit Jahren anhält. „Jedes Jahr verabschieden sich zwei, drei Betriebe.“ In der Regel familiengeführte Unternehmen, für die sich kein Nachfolger findet.

Von Nikos Natsidis