Extra Sitzung für Stadtrat in Kitzscher

Kitzscher

Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) beruft für den 10. August einer Sondersitzung des Kitzscheraner Stadtrats ein. Dann geht es unter anderem um Auftragsvergaben, die offenbar dringend sind. In zwei Fällen soll der Bürgermeister ermächtigt werden, die Vergaben selbst vorzunehmen. Dabei geht es um Bodenbelagsarbeiten in neuen Fachkabinetten in der Oberschule und um Bodenbeläge in der Grundschule.

In einem weiteren Tagesordnungpunkt ist vorgesehen, den Erwerb mobiler Endgeräte für die Lehrer der Grund- und der Oberschule zu beschließen. Desweiteren soll der Stadtrat über die Stellungnahme der Kommune zu mehreren Bauvorhaben entscheiden.

Die öffentliche Sitzung des Stadtrates beginnt am Dienstag, 18.30 Uhr, im Festsaal des Rathauses in der Ernst-Schneller-Straße 1. Später tagen die Abgeordneten nicht öffentlich weiter.

Von an