Extremradler aus Kitzscher durchfährt das Erzgebirge in zehn Stunden

Er kann es nicht lassen und will es immer wieder wissen. Gordon Mann, 45 Jahre, wohnt in Dittmannsdorf bei Kitzscher. In diesem Sommer sammelte er drei besondere Steine und schaffte endlich einen selbst gestellten persönlichen Rekord auf dem Mountainbike.

Die ganze Geschichte: Gordon Mann gehört zu jenem Freundeskreis aus Dittmansdorf und Braußwig, der als Hobby-Radsport-Team schwere Herausforderungen sucht und schon mehrfach das 24-Stunden-Rennen mit Rennrädern auf dem Nürburg-Ring absolvierte.

Eine Idee aus Italien

Weil im Corona-Jahr 2020 auch das gestrichen wurde, suchten die Männer sich eine Alternative. Und fanden sie beim Stoneman, den Gordon Mann schon kannte. Die Idee stammt aus Italien, wo der Mountainbike-Enthusiast Roland Stauder den Stoneman Dolomiti entwickelte. Eine Rundtour durch einen Teil der italienischen Alpen, die Sportler allein oder in Gruppen individuell unternehmen können.

Mittlerweile gibt es das in mehreren Ländern. Die deutsche Variante heißt Stoneman Miriquidi und führt durchs Erzgebirge, normalerweise mit einem Abstecher nach Tschechien. Das wurde in diesem Jahr coronabedingt verändert, nahm dem Trail, den es auch in einer Rennradvariante gibt, aber nichts von dessen Härte, Schönheit und Erlebnisgehalt.

4400 Höhenmeter auf 164 Kilometern über Sand, Schotter- und Waldboden durch das Erzgebirge. Das kann man natürlich nur genießen, wenn man die extreme körperliche Herausforderung als schön und erlebnisreich zu empfinden versteht.

Zweimal im Jahr war noch nicht genug

Wobei Gordon Mann, der im Jahr 6000 bis 7000 Kilometer Rad fährt, sich nicht als Extremsportler bezeichnen würde, auch wenn andere das gelegentlich über ihn sagen. Den Stoneman Miriquidi jedenfalls nimmt er seit 2017 immer wieder mal unter die Räder, in diesem Jahr fuhr er ihn zum dritten Mal.

Denn auch der zweite diesjährige Erzgebirgstrip vor einigen Wochen, als seine Freunde die Rennradvariante ausprobierten und er mit einem Teamkollegen die Mountainbikestrecke gewählt hatte, war noch nicht genug. Der Dittmannsdorfer wollte die Distanz endlich einmal in unter zehn Stunden schaffen.

Nur ein kleines bisschen geschummelt

Sechs Uhr morgens begann er die Mission auf dem Scheibenberg, ganz allein, gestärkt ganz traditionell mit Nudeln am Abend und Müsli am Morgen. Doch auf den Anstiegen zu Pöhlberg, Fichtelberg, Rabenberg und Bärenstein, zwischen Eibenstock, Oberwiesenthal und Annaberg-Buchholz spürt auch ein gut Trainierter, dass rund um Borna die Halde Trages die höchste Erhebung ist und es hier nur ein paar kurze steile Rampen zum Üben gibt.

Ziel geschafft: Fahrzeit unter zehn Stunden. Quelle: privat

Am Fichtelberg traf Gordon Mann erstmals seinen Schwiegervater und „Edelhelfer“ Andreas Michalk aus Haubitz, der ihm Aufmunterung und Verpflegung reichte. Und der ihn am späten Nachmittag auf dem Scheibenberg erwartete. Dieser letzte Anstieg ließ sich nicht vermeiden, wenn die Runde vollendet sein soll.

9 Stunden 54 Minuten und 41 Sekunden Fahrzeit zeigte der Fahrradcomputer dort oben an. Ziel geschafft, auch wenn ein kleines bisschen Schummelei dabei ist, wie der Sportler zugibt, denn während zweier längerer Pausen vor und nach dem Fichtelberg hatte er den Zeitmesser angehalten. Stolz war er trotzdem auf seine Leistung, für die er sich mit Andreas Michalk gemeinsam auf dem Scheibenberg einen Eisbecher schmecken ließ. Und für die er den nächsten, seinen mittlerweile achten erzgebirgischen Stoneman-Stein, verbuchen konnte.

Von André Neumann