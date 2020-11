Fachkräfte: Sana-Klinik in Borna bildet immer mehr Azubis aus

Borna

Gerade einmal zweieinhalb Jahre ist es her, dass die Medizinische Berufsfachschule (MBFS) der Bornaer Sana-Klinik in die neuen Räume in der Witznitzer Werkstraße umgezogen ist. Allerdings platzt das damals sanierte und umgebaute Gebäude mittlerweile sprichwörtlich schon wieder aus allen Nähten. Was wiederum mit einigen Veränderungen im Bildungszentrum zu tun hat.

Unter anderem der Veränderung, dass die Zahl der Ausbildungsplätze für Gesundheits- und Krankenpfleger in diesem Jahr aufgestockt worden ist. „Bisher gab es 75 Ausbildungsplätze, jetzt sind es insgesamt 90. Das bedeutet, dass wir künftig zweizügig sind“, erklärt Cornelia Reichardt, Leiterin des Bildungszentrums, zu dem auch die Berufsfachschule gehört. Allein in diesem Jahr hätten 40 Schulabsolventen die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger begonnen.

Berufsfachschule unterrichtet Azubis externer Träger

Und noch ein Umstand sorgt dafür, dass die Räume knapp werden: Zum ersten Mal bietet die Schule den theoretischen Unterricht auch jungen Leuten an, die eine Ausbildung bei externen Trägern wie Azurit und Diakonie begonnen haben. Das bringe laut Reichardt (die von Grit Höser die Leitung der MBFS übernommen hat, die wiederum als Lehrkraft an der Schule bleibt) etliche Vorteile mit sich. Unter anderem den, dass die Azubis der Sana-Klinik einen Teil der Praxis-Stunden zum Beispiel in Seniorenheimen absolvieren und die Azubis der externen Träger wiederum Einblicke in den Klinik-Alltag bekommen. „Bislang wurde die medizinische Theorie an privaten Schulen vermittelt. Jetzt bündeln wir alles hier an einem Standort“, macht Reichardt deutlich.

Cornelia Reichardt leitet nicht nur das Bildungszentrum der Sana-Klinik, sondern seit kurzem auch die dazu gehörige Berufsfachschule. Quelle: Sana-Kliniken

Dass das möglich ist, verdankt das Bildungszentrum der Tatsache, dass es seit diesem Jahr eine sogenannte generalistische Ausbildung in der Pflege gibt. Heißt: Mit dem Pflegeberufegesetz wurden die Ausbildungen in der Kranken- und Kinderkrankenpflege einerseits und Altenpflege andererseits zusammengelegt. Die EU-weit anerkannte Regelung bedeutet, dass sich die Azubis nach zwei Jahren gemeinsamen Lernens im dritten Ausbildungsjahr für einen bestimmten Bereich entscheiden müssen. Also, ob sie in die Altenpflege gehen oder sich auf Kinderkrankenpflege spezialisieren wollen.

Bildungszentrum will künftig mehr junge Leute aus dem Ausland schulen

Dass die Schule in der Witznitzer Werkstraße aus allen Nähten platzt, ist noch einem weiteren Umstand geschuldet. Nämlich dem, dass künftig mehr Azubis aus anderen Ländern eine sogenannte Anpassungsmaßnahme absolvieren können. In diesem Jahr erst war die Premiere für das Bildungszentrum erfolgt. Zehn junge Leute aus Syrien, Tunesien und Ägypten, die in ihren Herkunftsländern bereits abgeschlossene Berufsausbildungen in der Pflege haben, hatten in bestimmten Bereichen Theorie und Praxis nachgeholt, um künftig in Deutschland arbeiten zu können. Viele von ihnen sind mittlerweile fertig und arbeiten bereits auf verschiedenen Stationen der Sana-Klinik.

In Syrien, Tunesien und Ägypten ausgebildete Pflegekräfte haben ihre Weiterbildung fast abgeschlossen. Im Januar erhalten sie ihre Zeugnisse. Quelle: Julia Tonne

Damit seien laut Reichardt wieder Plätze für diese Anpassungsmaßnahme frei, hinzu kommen zehn weitere. Heißt: Künftig können sich etwa 20 junge Leute für einen Kurs dieser Weiterbildung bewerben. „Und da die Maßnahme von 13 auf zehn Monate gekürzt wurde und Theorie und Praxis gestaffelt auf dem Stundenplan stehen, können drei Anpassungsmaßnahmen pro Jahr angeboten werden“, sagt die Leiterin des Bildungszentrums. Die zweite Runde habe schon vor wenigen Tagen begonnen.

Bewerbung für Ausbildung ab Sommer 2021 ist bereits möglich

Für das Schuljahr 2021/2022 nimmt die Berufsfachschule ab sofort schon Bewerbungen entgegen. Voraussetzungen sollten sein: entweder ein Realschulabschluss oder ein Hauptschulabschluss mit zusätzlicher Qualifikation beispielsweise zum Sozialassistenten oder Krankenpflegehilfe. Sollte die Corona-Pandemie es zulassen, werde es im Februar einen Bewerbertag geben.

Von Julia Tonne