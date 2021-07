Fahrbahnen in Elstertrebnitz markiert – Tempo-Displays aufgestellt

Elstertrebnitz

An mehreren Stellen in Elstertrebnitz haben Bauhofmitarbeiter in den vergangenen Tagen Straßenmarkierungen aufgebracht. „Vorrangig in Einbahnstraßen, aber auch in Schul- und Kindergartennähe“, sagte der Bürgermeister David Zühlke (CDU). Er kündigte an, dass weitere folgen werden. Es geht um Verkehrsberuhigung, nachdem immer wieder Aktionen gegen Raser gefordert werden.

Verkehrszeichen und Tempo-Displays

Markiert wurden die Fahrbahnen mit den Verkehrszeichen „Zone 30“ und „Achtung, Kinder“. „Damit möchten wir alle Verkehrsteilnehmer sensibilisieren, im gesamten Ort langsam zu fahren und vor allem auf die Kinder Rücksicht zu nehmen“, so der Gemeindechef.

Erinnerung auf der Fahrbahn für vergessliche Verkehrsteilnehmer. Quelle: David Zühlke

Ferner hatte sich die Gemeinde zwei mobile Geschwindigkeitsdisplays angeschafft, die sie an verschiedenen Punkten im Dorf aufstellt, um an das gültige Tempolimit zu erinnern. Je nach Geschwindigkeit werde der Fahrer mit einem lachenden grünen, einem verhaltenen gelben oder grimmigen roten Smiley begrüßt.

Die Beschlüsse dafür hatte der Gemeinderat im November gefasst. Sie waren das Ergebnis von Geschwindigkeitsmessungen in der Kommune.

Von Kathrin Haase