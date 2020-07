Fahrerflucht bei Neukieritzsch: Unbekannter baut Unfall mit gestohlenem Wagen

Neukieritzsch

Am Donnerstag hat sich auf der B176 in Richtung Borna gegen 8.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei kam der Fahrer eines Nissan kurz nach dem Neukieritzscher Ortsausgang nach links von der Straße ab. Nach Angaben der Polizei überschlug sich das Fahrzeug und fing dann Feuer. Der Fahrer flüchtete bevor die Einsatzkräfte die Unfallstelle erreichten.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Nissan bereits am Montag aus einer Tiefgarage in Holzhausen gestohlen worden war. Die Kennzeichen am Wagen stammten ebenfalls aus einem Diebstahl. Sie wurden laut Polizei in Leipzig Paunsdorf entwendet.

Flüchtiger wurde in Lobstädt gesichtet

Der Flüchtige wurde durch Zeugen etwa 1.70 Meter großer Mann mit kurzen, blonden Haaren und schlechten Zähnen beschrieben. Er soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und zum Unfallzeitpunkt zerrissene Jeans und ein hellblaues Tanktop getragen haben. Er wurde nach dem Vorfall in Lobstädt gesichtet, konnte dort jedoch nicht festgehalten werden. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht, Verdacht des Diebstahls und einem schweren Fall von Urkundenfälschung ermittelt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna unter der Nummer 03433 244 0 zu melden.

Von lvz