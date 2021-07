Fahrrad-Kurs: Kleine Schrauber an der Grundschule Neukieritzsch

Neukieritzsch

So geht’s:  Björn Bauer von der Firma Velometrik zeigt der achtjährigen Malia aus der Grundschule Neukieritzsch, wie der Lenker am Fahrrad richtig eingestellt wird. Das Unternehmen aus dem Neukieritzscher Ortsteil Kieritzsch bietet seinen Kunden unter anderem eine elektronische Sitzknochenvermessung für die richtige Auswahl des passenden Fahrradsattels an. Nun hat es in der Grundschule eine Fahrradausbildung für Kinder der beiden zweiten Klassen durchgeführt. Neben einem Fahrrad-Parcours hatten die Mitarbeiter einen Schrauberworkshop organisiert.

Theorie für Rad und Verkehr und Reparaturtipps

„Wir haben den Kindern gezeigt, was man am Fahrrad selbst reparieren kann und wie man beispielsweise die Bremsbeläge prüft“, sagt Antje Bauer von Velometrik. Im Theorie-Teil erfuhren die Mädchen und Jungen, welche Teile am Rad unbedingt dran sein müssen und welche Bedeutung die wichtigsten Verkehrsschilder haben.

Fahr-, Geschicklichkeits- und Bremsübungen

Zum Fahrrad-Parcours gehörten auch Brems-Übungen. Dabei sollten die Kinder probieren und erleben, dass man mit der richtig eingesetzten Vorderradbremse schneller zum Stehen kommt und auf welchem Untergrund man sie dosiert einsetzen muss. Um Geschicklichkeit und Aufmerksamkeit zugleich ging es bei einem Buchstaben-Slalom, bei dem die jungen Radfahrer ein Wort abfahren sollten.

Erfolg mit Unterstützung und Begeisterung

Unterstützung bekam Velometrik unter anderem von der Feuerwehr Lippendorf/Kieritzsch und vom Bauhof, die mit einigen Verkehrsschildern und Absperrkegeln aushalfen. „Die Kinder“, freut sich Antje Bauer nach der ersten Aktion, „waren unheimlich begeistert.“ Die Firma will mit ihrem Angebot für das Fahrsicherheitstraining auf jeden Fall wiederkommen.

Von André Neumann