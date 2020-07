Fahrradfahren in Borna: ADFC verteilt schlechte Noten – besonders für den Bahnhof

Borna

Schlechte Noten für den Bornaer Bahnhof vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ( ADFC) Sachsen. In Borna fehlt es an Unterstellmöglichkeiten für Drahtesel, heißt es in einer Untersuchung durch die Interessenvertretung der Pedalritter. Der ADFC hatte im vorigen Jahr die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an insgesamt 521 Bahnhöfen und Haltepunkten im Freistaat Sachsen unter die Lupe genommen. Der Bornaer Bahnhof erhielt dabei die Note fünf – die zweitschlechteste von insgesamt sechs Bewertungskriterien.

22 Stellplätze für Fahrräder in Borna

Die Noten fünf oder sechs erhielten 60 Prozent aller untersuchten Bahnhöfe. Im Fall von Borna bedeutet das, dass es insgesamt 60 Abstellplätze gibt, von denen sich 22 für Fahrräder eignen und auch überdacht sind. Dabei dürfte es zumindest fürs erste auch bleiben, wie Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) klarmacht. Zwar habe die Stadt die Errichtung neuer Abstellmöglichkeiten im Blick, „vorher muss aber die neue Unterführung gebaut werden“. Ein wichtiges Projekt, mit dem der Bahnhof einen wesentlichen Schritt in Richtung Barrierefreiheit machen wird, die bisher so nicht gegeben war. Das ist fürs nächste Jahr geplant.

Rampe für die Unterführung hat Vorrang

Erst wenn die Unterführung mit Rampe fertig sei, könnten mehr und bessere Radabstellplätze am Bahnhof entstehen, so die Oberbürgermeisterin weiter. Dafür aber müssten in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) Fördertöpfe aufgetan werden. Die Stadt habe aber sehr wohl das steigende Interesse an der Nutzung von Fahrrädern registriert.

ADFC sieht Nachholbedarf in Sachsen

Für den ADFC ist jedenfalls klar, dass in Borna wie an vielen anderen sächsischen Bahnhöfen „akuter Nachholebedarf“ besteht. Wie eine gute Fahrradinfrastruktur aussieht, lässt sich ganz in der Nähe besichtigen. Der Neukieritzscher Bahnhof erhielt vom ADFC die Note eins für seine Fahrradabstellanlagen.

Von Nikos Natsidis