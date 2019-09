Fahrradfahrer in Borna mit Drogen erwischt

Borna

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Polizisten in Borna am Dienstagabend einen 34-jährigen Fahrradfahrer und dessen 44-jährige Begleiterin an. Dabei stellten die Beamten bei dem Mann eine Ampulle mit verschreibungspflichtigem Inhalt, eine kleine Flasche so genanntes liquid Ecstasy und eine fremde EC-Karte fest.

Zudem war an dem Fahrrad die Rahmennummer herausgeflext. Daraufhin beschlagnahmten die Polizisten die aufgefundenen Gegenstände. Die Beamten ermitteln wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz, unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln sowie Fundunterschlagung.

Von LVZ/gap