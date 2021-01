Borna

Keine Prüfungen, kein Theorieunterricht, keine Fahrstunden: Bei den Fahrschulen im Landkreis bleiben derzeit die Motoren aus und die Unterrichtsräume geschlossen. Heißt: Zahlreiche Fahrschüler sind zum Warten verdammt. Und eben das verschärft ein Problem, das schon seit einiger Zeit um sich greift: Die Fahrschulen schaffen es kaum noch, den Ansturm zu bewältigen. Schon vor Pandemiezeiten war es für Eltern schwer, einen Platz für ihre Sprösslinge zu ergattern. Es gab schlicht zu viele Lernwillige und zu wenig Fahrlehrer.

Allein bei Automobile Borna befinden sich derzeit 70 junge Leute in der Fahrausbildung. Beziehungsweise coronabedingt gerade im Wartemodus. „Entsprechend werden die Anmeldelisten der nächsten Interessenten immer länger“, sagt Matthias Kuhfuß, Geschäftsführer der AMB-Fahrschule. Mittlerweile würden sich im Büro weitere 50 Anmeldungen stapeln. Zum Problem wird das, weil es der gesamten Branche an Fahrlehrern mangelt. Und das liegt wiederum in den Arbeitszeiten begründet, vermutet Kuhfuß. „Schließlich müssen die Fahrschüler auch Nacht- und lange Überlandfahrten absolvieren. Hinzu kommt, dass viele Schüler erst am Abend oder an den Wochenenden Zeit haben“, sagt er. Für viele potenzielle Fahrlehrer-Kandidaten nicht gerade Traum-Arbeitszeiten.

Sämtliche Theoriekurse in diesem Jahr sind ausgebucht

Auch Jörg Pludra, Inhaber der Fahrschule „Go in – Drive out“ aus Regis-Breitingen, kann den Ansturm kaum noch bewältigen. „Und es wird ja mit jedem Monat, in dem Fahrschulen geschlossen bleiben müssen, noch schlimmer“, betont er. Schon jetzt müsse er seine Schüler vertrösten, zeitgleich aber liegen die nächsten Anmeldungen vor. Da helfe es auch kaum, dass die gesetzliche Vorgabe, nach bestandener Theorieprüfung habe man ein Jahr Zeit bis zur praktischen Prüfung, coronabedingt aufgeweicht und um ein halbes Jahr verlängert wurde.

Matthias Kuhfuß (links) konnte im Sommer noch Fahrstunden geben. Seit Dezember ist die Fahrschule von AMB wieder geschlossen. Quelle: Julia Tonne

Kuhfuß und Pludra rechnen nicht damit, dass die „ Bugwelle“ in absehbarer Zeit wieder kleiner wird. Auch dann nicht, wenn die Ausbildung in den Fahrschulen weiterlaufen kann. Denn schon für dieses Jahr seien sämtliche Theoriekurse ausgebucht. Allerdings sei bislang unklar, ob sie überhaupt stattfinden dürfen. Klar ist bereits, dass bei AMB der Ferienkurs in den Winterferien ausfallen muss. Die Verlängerung des Lockdowns lässt da keinen Spielraum. Derzeit prüft Kuhfuß, ob es möglich ist, den Unterricht in den Nachmittagsstunden dann nachzuholen, wenn auch die Schulen wieder öffnen. Allerdings arbeiten die Fahrlehrer dann noch immer unter Einschränkungen. Normalerweise können 24 Schüler gleichzeitig den Theoriekurs belegen, „aber das wird wohl auf absehbare Zeit noch undenkbar sein“. Und Online-Theorie sei von Seiten des Gesetzgebers nicht erlaubt.

Lichtblick: Zwei Fahrerlehreranwärter bei AMB

Ein kleiner Lichtblick für Kuhfuß sind derzeit zwei Fahrlehreranwärter, die gerade bei AMB eine Umschulung machen und dann hoffentlich so schnell wie möglich das jetzige Team ergänzen. Bis Frühjahr sollen beide zumindest so weit sein, dass sie bereits den Theorieunterricht übernehmen können. Doch auch die beiden Anwärter hängen dieser Wochen im Wartemodus. Entsprechend groß ist die Sorge bei Kuhfuß, dass sich die Verzögerungen potenzieren.

Seit Mitte Dezember geht bei der AMB-Fahrschule nichts mehr, die Fahrlehrer sind in Kurzarbeit, etliche praktische Prüfungen mussten kurzfristig abgesagt werden. Da diese erst einmal nachgeholt werden, wenn die Fahrschulen wieder öffnen dürfen, staut sich der Andrang noch mehr.

Der Fahrsimulator soll die größte Not erst einmal lindern. Die ersten Handgriffe können hieran geübt und trainiert werden. Quelle: Julia Tonne

Fahrsimulator soll größte Not lindern

Kuhfuß hofft, dass sein Team mithilfe des neuen Fahrsimulators die Bugwelle wenigstens etwas abfangen kann. Im Sommer vergangenen Jahres hatte die neue Technik bei AMB Einzug gehalten. Grund der Investition: Schüler können zunächst virtuell die ersten Runden drehen, machen sich mit wichtigen Handgriffen wie Schalten vertraut und lernen, die Pedale zu bedienen. „Der Simulator kommt in den allerersten Fahrstunden zum Einsatz“, erklärt Kuhfuß. Das habe den Vorteil, dass die Schüler dann recht unproblematisch auf ein echtes Fahrzeug umsteigen würden und dann auch erst der Fahrlehrer dazu komme.

Von Julia Tonne