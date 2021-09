Fake News als Gefahr für die Demokratie? Medienprofis diskutieren in Naunhof

Naunhof

In Großbuchstaben schrieb der nicht unumstrittene Schlagersänger Michael Wendler via Telegram: „Dr. Coldwell sicher: Im September sind fast alle Geimpften tot.“ Daraufhin spotteten die Nutzer, fragten an, wann genau sie den Löffel abgeben müssten. „Gibt es da eine bestimmte Uhrzeit? Muss ich etwas beachten? Bin ich etwa schon tot? Ich mag diese schlechte Planung nicht.“

Fake News verbreiten sich tausendfach im Netz, sagt Marco Weicholdt. Als einer von sachsenweit 15 Projektleitern koordiniert er im Landkreis Leipzig die „Nachrichtenwerkstatt“. Im Auftrag der Sächsischen Landesmedienanstalt organisiert er in den nächsten gut zwei Jahren verschiedene Veranstaltungsformate. Dabei interessiert ihn vor allem, wie User mit Falschinformationen umgehen.

Fahndung nach Desinformation

In Naunhof war die erste Podiumsdiskussion angesetzt – ausgerechnet an dem Tag, auf den laut Wendler das massenhafte Sterben datiert war. Die Teilnehmer im Bürgersaal erfreuten sich jedenfalls bester Gesundheit. Kristin Marosi vom gemeinnützigen Verein „Codetekt“ wirbt um Mitarbeit in ihrer Community von Detektiven, die im Internet gezielt nach Desinformation fahnden.

Bei „Junk News“ gebe es im Vergleich zu professionell erstellten Inhalten sechs mal mehr Klicks. Gut 80 Prozent der Befragten einer repräsentativen Umfrage hätten angegeben, Desinformation gefährde die Demokratie, sagt die „Codetekt“-Aktivistin. 38 Prozent der Bundesbürger seien für Verschwörungstheorien empfänglich. 25 Prozent von ihnen tendierten eher zu Gewalt als andere.

Gut gemachter Journalismus wichtig

Derzeit kümmerten sich 180 registrierte Ehrenamtliche um 60 Verdachtsfälle, sagt Kristin Marosi. „Codetekt bekämpft die Symptome – genauso wichtig ist es aber, an die Ursachen zu gehen“, meldet sich Matthias Montag von der Innovations- und Digitalagentur (ida): „Gut gemachter Lokaljournalismus darf sich nicht aus der Fläche zurückziehen. Andernfalls überlässt du den Lautsprechern das Feld.“

Vielleicht haben wir es nur verlernt, gegensätzliche Meinungen auszuhalten, fragt Heiko Stets, LVZ-Redaktionsleiter in Grimma und Borna. Die Agitatoren werde man sicher nicht erreichen. Bestenfalls könnten jene Leute sensibilisiert werden, die Fake News gedankenlos teilten. Darin stimme er mit seinem Vorredner überein. Am 23. September gebe es in Borna und am 12. Oktober in Zwenkau die nächste Runde.

Wirre Thesen als Tatsache

Sie freue sich, dass die von der LVZ präsentierte Reihe in Naunhof startet, sagt Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos): „Halbwissen, Lügen, wirre Thesen – nicht selten werden persönliche Sichtweisen als Tatsache dargestellt.“ Es sei ihr nicht egal, in welchem Ton geredet werde. „Was ich mir nicht alles anhören darf – da ist man als Bürgermeisterin schon mal ,die Alte im Rathaus’.“

Der Auftakt habe sie neugierig auf mehr gemacht, gesteht Lara Mirek vom Team der „Nachrichtenwerkstatt“. Man solle nicht fragen, wie wer herkommt, sondern „wie wir hinkommen“. Sirko Konrath von Regio-TV Borna ist schon da. In Kitzscher macht er Fernsehen mit Schülern. „Ich drücke denen eine Kamera in die Hand und los geht’s.“ Learning by doing.

Von Haig Latchinian