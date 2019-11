Böhlen/Geithain

Am Donnerstag wurden zwei Personen aus Böhlen und Wickershain Opfer eines versuchten Onlinebetruges.

In Böhlen erhielt ein 77-Jähriger am Donnerstagmittag einen Anruf von einem falschen Polizisten. Dieser stellte sich als Hauptkommissar vor und sagte, dass letzte Nacht in Böhlen eingebrochen wurde. Nun sei eine Tasche gefunden worden mit einer Pistole und dem Namen des Angerufenen. Als der Anrufer nach der Existenz eines Online-Kontos fragte, wurde der 77-Jährige stutzig und fragte nach der Dienststelle des Anrufers.

Am Nachmittag desselben Tages rief ein falscher Oberkommissar auch in Wickershain bei einer 74-Jährigen an. Auch ihr wurde die gleiche Geschichte erzählt. Sie beendete daraufhin das Gespräch und versuchte die Nummer des falschen Polizisten anzurufen – die Nummer war allerdings nicht vergeben. Sie informierte daraufhin die Polizei.

