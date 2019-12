Familien in Wiederau feiern zusammen den Advent

Pegau/Wiederau

Vorsicht, in Wiederau wird scharf geschossen. Wie jedes Jahr lebt der Adventsfensterweg in dem 358-Seelendorf von kleinen Überraschungen, kulinarischen Genüssen und gemütlichem Beisammensein. Dafür haben sich die Gastgeber am 11. Dezember wieder etwas ganz besonderes einfallen lassen.

Marion Grimm, Heinz Tkotz, Margit und Gerhard Schenke sind ein eingespieltes Team in Sachen lebendiger Adventskalender . Dieses Mal steht auf dem Hof Am Schloß 1 ein heißer Draht in Form des Wiederauer Barockschlosses sowie eine Art Schießstand, beides Marke Eigenbau. Im Feuerschein dürfen die Kinder mit der Armbrust auf einen hölzernen Schaukasten zielen, hinter dem sich 24 Türchen mit Weihnachtsschokolade befinden.

Bleibt der Saugnapf an der Scheibe haften, gehört die Süßigkeit ihnen. „Meine Frau ist der treibende Keil für solche Sachen, an Ideen hapert es ihr nie“, lacht Heinz Tkotz (71) und erklärt die Zuständigkeiten. „Ihr Sohn Mirko ist das ausführende Organ und ich begutachte alles.“

Lebendiger Adventskalender in Wiederau seit 15 Jahren

Schon 15 Jahre lang gestaltet die Familie ein Adventstürchen für den lebendigen Kalender , mal ist es gefüllt mit Weihnachtstassen, mal mit Plüschtieren oder Glocken. „Nur beim ersten Mal waren wir nicht dabei“, erinnert sich Tkotz, der vor 28 Jahren von Rüssen nach Wiederau gezogen ist. Es sei ein schöner Brauch, wenn die Wiederauer abends in gemütlicher Runde zusammenkommen, sagt der 71-Jährige und bereitet mit seinem Nachbarn den Empfang auf dem Hof vor. Im Schnitt rechnen die Gastgeber mit 25 bis 50 Besuchern, es können aber auch mal 70 werden.

Es gibt Glühwein und Punsch, selbst gebackene Kekse, Blätterteig und jede Menge Gehacktes-, Leberwurst- und Fettschnitten. „Das Fett ist alles selbst gemacht“, erklärt Tkotz, der sich scherzhaft als Chefkoch bezeichnet. „Und wir nehmen kein Wegwerfgeschirr. Das ist zwar mit Arbeit verbunden, aber das macht nichts. Dafür gibt es die Spülmaschine.“

Weihnachtsmusik aus dem Rekorder und ein Feuer

Bei Weihnachtsmusik aus dem Rekorder, einem gemütlichen Feuer und mit Blick auf das beleuchtete Schloss keine hundert Meter weiter kamen die Wiederauer am Mittwochabend wieder zusammen. „Das Ganze lebt von den Ideen der Bewohner, aber auch von ihrem Bedürfnis, zusammenzustehen und sich auszutauschen.

Das ist richtig schön“, sagte der Organisator Dieter Frankenberg in einem früheren Interview. Er hatte die Idee einst von einem Schweizurlaub mitgebracht. „Wichtig sind die Gespräche und das Gemeinschaftsgefühl – und natürlich die vielen geschmückten Häuser in unserem Dorf.“

Von Kathrin Haase