Familienberatung Borna: Tipps für das Zusammenleben im zweiten Lockdown

Borna

Keine Kultur, kein Sportverein, und die Gaststätten sind auch zu – der zweite Lockdown stellt insbesondere Familien mit Kindern erneut vor große Herausforderungen. Wenn die Eltern dann noch im Home-Office Leistung bringen müssen, kann es durchaus kompliziert werden mit einem harmonischen Familienleben, sagt Jeanette Hartmann. Sie ist die Leiterin der Beratungsstelle für Kinder, Jugend und Familie der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Bornaer Kirchstraße, in der jährlich etwa 280 Familien beraten werden.

Verstärkt Nachfragen nach dem Lockdown

Dabei war der Beratungsbedarf währen des Lockdowns im Frühjahr gar nicht so groß. „Danach hatten wir allerdings verstärkt Nachfragen“, sagt die Leiterin der Beratungsstelle. Schließlich bedeutet die berufliche Tätigkeit aus den eigenen vier Wänden heraus, auf Neudeutsch eben Home-Office, eine konkrete Mehrfachbelastung. Klar, „Kinder lassen einen nicht einfach in Ruhe“.

Planung ist wichtig

Zudem verändere sich die Freizeitgestaltung, wenn Sport und andere Hobbys ersatzlos wegfallen. Jeanette Hartmann: „Es fehlt der Ausgleich für alle Beteiligten.“ Eine gewisse Planung sei ratsam, bei der es auch um die Zeiten gehen sollte, „die jeder für sich verbringt“, sofern das mit Blick auf das Alter des Nachwuchses möglich ist. Oder die Kinder sollten stärker als sonst mit einbezogen werden, beim Kochen etwa. Empfehlenswert sei auch der Gang an die frische Luft, nicht nur für Bewohner einer Zweieinhalb-Zimmer-Neubauwohnung.

Bornaer Beratungsstelle bleibt offen

Die Beratungsstelle, in der vier Mitarbeiterinnen arbeiten, ist auch während des aktuellen Lockdowns geöffnet, wobei in der Regel nur Gesprächstermine vergeben werden. Es sei denn es pressiert akut, „dann finden wir auch noch am selben Tag Zeit“, erklärt Jeanette Hartmann. Dass in der Beratungsstelle die Hygiene-Vorgaben eingehalten werden, versteht sich. Heißt: Besucher sitzen mit Maske im Wartezimmer, und Begleitpersonen sollen nicht mitkommen.

Lesen Sie auch:

Von Nikos Natsidis