Familienbetrieb in fünfter Generation: Zimmerei Sack in Kitzen wird 160

Schon als kleiner Junge wollte Stefan Sack Zimmermann werden, genauso wie sein Vater, Großvater, Urgroßvater und weitere Generationen vor ihm. Vor 160 Jahren hatte Karl Friedrich Sack den gleichnamigen Zimmereibetrieb in Kitzen gegründet. Seit 1992 führt ihn sein Ururenkel in fünfter Generation weiter.

„Ich bin schon mit dem Material Holz aufgewachsen“, erinnert sich der 62-Jährige an eine abenteuerliche Kindheit auf dem Handwerkerhof. Oft war er mit dem Vater zu Kunden unterwegs, holte Holz mit ab und stand in der Werkstatt an der Hobelbank. „Das Interesse für die Arbeit war von klein auf da“, sagt er. „Ich war schon als Kind voller Überzeugung, in den Familienbetrieb einzusteigen.“

Die historische Handwerkskarte von Stefan Sacks Urgroßvater Paul, dem zweiten Inhaber der Familien-Zimmerei nach Gründer Karl Friedrich. Quelle: Kathrin Haase

Bockwurstbrücke über den Floßgraben

In Spitzenzeiten zählte die Zimmerei Sack 30 Mann Belegschaft. Das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als das Land mühsam wieder aufgebaut werden musste. In der Nachbarschaft befand sich früher ein Maurerbetrieb, mit dem die Zimmerleute oft zusammenarbeiteten.

Und Stefan Sack erinnert sich auch an die Fleischerei Winzer gleich hinter der Werkstatt, zu der die „Bockwurstbrücke“ über den Floßgraben führte. „Früher gab es viele Gewerke in unserem Dorf“, sagt der Kitzener, und in seinen Worten schwingt ein wenig Wehmut mit. „Aber nach der Wende ist leider vieles den Bach runtergegangen.“

Nachwuchsmangel im Handwerk

Bis heute hat sich das Handwerk nicht richtig erholt, findet er. Die aktuelle Teuerungsrate um bis zu 300 Prozent für Rohstoffe wie Aluminium, Kupfer, Öl und Holz trägt ihr Übriges dazu bei. „Die Betriebe haben zu knaupeln“, weiß der Geschäftsmann aus eigener Erfahrung.

„Ich glaube, dass mindestens 30 Prozent der Handwerksunternehmen noch wegfallen werden, zumal es überall an Nachwuchs fehlt.“ Junge Menschen studieren lieber, als dass sie einen soliden Handwerksberuf erlernen. „Sie denken vielleicht, dass sie alles mit einer App regeln können. Aber wenn der Wasserhahn tropft, nützt eine App nichts. Dann muss ein Fachmann ran.“

Im Laufe seiner Arbeitsjahre hat Stefan Sack fast 800 Zollstöcke gesammelt. Diese verzieren nun sein Büro in Kitzen. Quelle: Kathrin Haase

Basteln mit Schul- und Hortgruppen

Stefan Sack ist Handwerker mit Leib und Seele. Nach zwei Jahren im vereinigten Deutschland übernahm er den Familienbetrieb von seinem Vater Wolfgang. Heute beschäftigt er neben seiner Frau zwei Angestellte, auf die er sich jederzeit verlassen kann. Die Auftragslage ist gut, auch während der Corona-Pandemie.

„Wir sind bis nach Zeitz, Rochlitz, Weißenfels und Halle fast ausschließlich für private Kunden unterwegs“, erzählt der Inhaber. Er setzt dabei viel auf Mund-zu-Mund-Propaganda. „Wir werden weiterempfohlen, das ist unser größtes Pfund. Und zufriedene Kunden sind unser größtes Geschenk.“

Dachstühle, Carports, Vordächer, Terrassenüberdachungen, Scheunentore, Zaunanlagen und Bushaltestellen – die Zimmerei erledigt „vom kleinen Holzteil bis zum Dach – alles vom Fach“, so ihr Werbeslogan. Um möglichst Kinder für das Handwerk zu begeistern, lädt sich der Kitzener manchmal Schul- und Hortgruppen in seine Werkstatt ein und bastelt mit ihnen Vogelhäuschen sowie Osterhasen. „Sowas mache ich gern“, strahlt der Zimmerermeister.

Die Werkstatt des Zimmereibetriebes Sack in Kitzen: Geschäftsinhaber Stefan Sack hat den Betrieb 1992 von seinem Vater übernommen. Quelle: Kathrin Haase

Unverschuldet in eine Schieflage geraten

Aber es lief nicht alles rund in den 29 Jahren, seit Stefan Sack den Betrieb führt. Zahlungsausfälle brachten die GmbH in den 1990er-Jahren in eine wirtschaftliche Schieflage. „Anfang 2000 musste ich Insolvenz anmelden“, sagt der 62-Jährige, „das hat mich sehr getroffen. Es war eine schlimme Zeit, zumal wir unverschuldet in die Notsituation geraten waren.“

Langjährige Mitarbeiter mussten entlassen werden, das tat besonders weh. „Es war mir damals schwergefallen, mit dem Betrieb überhaupt weiterzumachen“, so der Kitzener. Doch seine Frau, die beiden Töchter und seine Eltern gaben ihm den nötigen Rückhalt. Die Familie ist für den vierfachen Großvater bis heute der größte Motivator. „Ich bin ebenso stolz auf meine Vorfahren, die das Unternehmen gegründet und auch in schwierigen Zeiten immer fortgeführt haben. Es ist schön, ein Teil davon sein zu dürfen.“

Hoffest zum Firmenjubiläum geplant

In diesem Jahr feiert die Zimmerei Sack ihr 160-jähriges Bestehen. Der Firmeninhaber, der für die Freie Wählervereinigung Kitzen im Pegauer Stadtrat sitzt, möchte dazu ein Hoffest veranstalten und seiner Familie, den Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern und langjährigen Wegbegleitern Danke sagen. Ein Termin steht aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht fest.

