Fassadenkunst: Bauamt Pegau zeigt Stadtplan

Einen neuen Hingucker gibt es am Pegauer Markt. Die Giebelwand des Bauamts, des Anbaus an der Nordseite des Rathauses, zieren nun ein historischer Stadtplan und die vier früheren Stadttore. „Es hat mir schon lange vorgeschwebt, die Karte öffentlich zu zeigen“, sagt Bauamtsleiter Gunther Grothe. „Und da hier demnächst das Bronzerelief mit einer aktuellen Darstellung der Innenstadt aufgestellt wird, passt doch etwas Älteres prima dazu.“

Stadtplan und alte Tore auf Kunststoffplatte

Die Firma LED Licht und Werbung aus Altenburg hat die Entwurfszeichnung aus dem Jahre 1898, die laut Grothe etwa die Größe eines DIN-4-Blattes hat, als Vorlage genommen und mit erweiterten Maßen auf eine Kunststoffplatte aufgebracht. Das wiederholte das Unternehmen mit den von Künstler Paul Dähne gemalten Bildern des Leipziger Tores vor der Elsterbrücke, des Mühlentores am Gerberplatz, des Klostertores am Ferdinand-von-Rayski-Platz und des Merseburger Tores (auch Obertor genannt) an der Löwenapotheke. Schon um 1850 waren diese Eingänge zur Innenstadt abgerissen und die Flächen als Bauland verkauft worden.

Giebelbild am Pegauer Bauamt: ein alter Stadtplan und die früheren vier Stadttore. Quelle: Mathias Bierende

Die neue Optik an der Bauamt-Seite kostet die Stadt kein Geld. „Finanziert wird das über eine Spende der Sparkasse und das Denkmalsprogramm SDP“, sagt Amtsleiter Grothe. Es ist zudem vorgesehen, den Bildkomplex in der Dunkelheit anzuleuchten.

Künftiges Bronzerelief zeigt aktuellen Stadtkern

In Kürze soll darunter eine Bronzeplastik von der Attraktivität des historischen Pegauer Stadtkerns zeugen. Das beständige 3-D-Modell, das die Straßenzüge mit tatsächlichen Formen der Häuser nach dem erfolgreichen Abschluss des Altstadt-Sanierungsprogramms in Miniatur wiedergibt, wird derzeit gegossen, so Grothe. Vorgesehen ist, dass die Firma Architekturmodellbau Nils Hoy aus Zschorlau das Relief Ende November ausliefert. Dann wird ein Sockel dafür gefertigt. Schließlich soll der nächste Hingucker, der ebenso ertastet werden kann, noch im Dezember aufgebaut werden, kündigt der Bauamtsleiter an.

