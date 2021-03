Fast wie im wilden Westen: Bärenhatz im Little Canyon

Schmorditz

Im Little Canyon ist Wolfgang Schier so etwas wie der letzte Naturbursche. Einer, der noch undressiert ist. Der Schafe hütet, durchs eiskalte Wasser watet und früher – als es sie hier noch gab – Forellen mit der Hand fing. Schal und Mütze kennt er genauso wenig wie Husten oder Schnupfen. Corona ist für ihn weiter weg als Arizona. Der gute Geist des Schmorditzer Waldes sei jeden Tag im Urlaub, frohlockt er.

Aus der Vogelperspektive ist der sich durch den Schmorditzer Wald schlängelnde Bachlauf besonders gut zu erkennen. Quelle: MTL-Picture

Kein Wunder: Was der Colorado River im Grand Canyon ist im bewaldeten Tal zwischen Nerchau und Grimma der Thielbach. Seine tollkühnen Schleifen und Schlingen sind unbedingt einen Besuch wert. Auf engstem Raum schlängelt sich das klare Nass, als sei es sturzbetrunken und könne nicht mehr geradeaus. Geographielehrer, die ihren Kindern das Prinzip des mäandernden Gewässers erklären möchten, sind hier goldrichtig. Frei nach Karat geht es über sieben Brücken.

Über sieben Brücken musst du geh’n

Brücken, die Wolfgang Schier, Sohn Michael und Neffe Dirk Weber pünktlich vor Ostern erneuert haben. Dirk schweißte die Eisenträger, die Schiers schraubten Holzbohlen. Eher beiläufig zieren den Weg fast 100 Kreationen – mit Mund, Nase und vielen Augen. Die meisten stammen von Wolfgang Schier. Fast schon Kunstwerke sind die auf Baumscheiben gemalten Gesichter von Cousin Peter Schönfeld.

Solch bemalte Baumscheiben finden Spaziergänger auf dem Bärenpfad. Quelle: MTL-Picture

Bis vor Corona wurde der Weg von Nordic Walkern des nahen Gesundheitszentrums frequentiert. Steffi und Gerald Lehmann sowie all ihre tatkräftigen Helfer machten ihn vor einigen Jahren mit Sensen, Schaufeln und Spitzhacken begehbar. Sobald der Kursbetrieb wieder starten kann, würden die Lauffreunde auf der kultigen Runde wieder loslegen, kündigt Carolin Lehmann vom Gesundheitszentrum an.

In Schmorditz weist ein Schild die Richtung zum Wanderweg. Quelle: MTL-Picture

Im Waldstück von Little Canyon, in dem heutzutage bestenfalls Rehe, Füchse und Waschbären gesichtet werden, ereignete sich vor über 100 Jahren die vermutlich größte Bärenhatz der Weltgeschichte. Das Furcht einflößende Getier, das damals los war, ist nicht nur Namensgeber des Bärenpfades. Es hielt vor allem ein ganzes Dorf in Atem.

Größte Bärenhatz der Weltgeschichte

Vorweihnachtszeit des Jahres 1903: Brauereibesitzer Kainar und Ziegeleigutsbesitzer Schmidt kehren im Schmorditzer Dorfkrug ein. Nach einigen „Anwärmern“ schießen die beiden Jäger gegenüber der Wirtin den Vogel ab: Ein Bär sei ihnen vor die Flinte gelaufen. Sie hätten nicht abgedrückt, weil das Ungetüm sowieso nicht umgefallen wäre. Man hätte es womöglich bloß gereizt und wilde gemacht ...

Der Schmorditzer Wald mit Bärenpfad. Er führt entlang des mäandernden Baches. Quelle: MTL-Picture

Der gerade frisch in sein Amt eingeführte Gemeindevorstand von Schmorditz, Franz Eschke, schnappt die Einlassungen der Stammtischbrüder auf. Bierernst und dienstbeflissen stellt er fest: „Da muss was unternommen werden!“ Noch am gleichen Abend sattelt er sein Pferd. Bei Wind und Wetter reitet er zum Amtshauptmann nach Grimma. Noch vor Mitternacht trifft dieser im Gasthof ein und vernimmt die Jäger.

„Wer hat den Bären gesehen? Ihre Aussage wird zu Protokoll genommen!“ – Kainar: „Keiner hat’n geseh’n.“ Amtshauptmann: „Also Kainar hat den Bären gesehen? Das muss unterschrieben werden.“ Kainar: „Jawohl. So wahr ich Kainar heiße, Herr Amtshauptmann, keiner hat ihn gesehen.“ Daraufhin ordnet der Amtshauptmann an, den Schmorzer Bären zur Strecke zu bringen. Noch in dieser Nacht.

Was könnte das darstellen? Der Spaziergänger auf dem Bärenpfad kann, darf und soll seiner Fantasie freien Lauf lassen. Quelle: MTL-Picture

Was folgte, war die größte Bärenhatz, die die Welt je erlebte: Aufgeboten wurden 16 Gendarmen des Bezirkes, dazu alle Jäger der Umgebung – der Amtshauptmann hoch zu Ross leitete das Unterfangen. Wenn alle Kugeln, die für den Bären bereit gehalten wurden, getroffen hätten, er wäre buchstäblich durchsiebt worden. Tatsächlich aber fiel kein einziger Schuss. Die Hatz musste abgebrochen werden. Ergebnislos. Spurlos entkam der Bär jedoch nicht.

Kainer bindet dem Dorf einen Bären auf

Ein Gendarm konnte den Abdruck einer Tatze ermitteln. Das begutachtende Dresdener Institut kam bei dem eingesandten Gipsabdruck zu dem Ergebnis, dass der Bär etwa zwei Jahre alt gewesen sein musste. Erst viel später sollte es sich herausstellen, dass den Bären zwar keiner gesehen hatte, es aber Kainar war, der dem ganzen Dorf einen Bären aufgebunden hatte. Die Bärentatze stammte in Wahrheit von einem Knecht, der in Holzschuhen und mit einem großen Hund im Wald unterwegs war.

Heinz Eschke (r.), hier als Bärenfänger, unterwies den Nachwuchs höchstpersönlich. Quelle: MTL-Picture

100 Jahre nach der sagenumwobenen Bärenhatz führte der Schmorditzer Nachwuchs die von Generation zu Generation überlieferte Geschichte als Theaterstück auf. Sandra und Marie, Anne, Mandy und Ariane, aber auch Franz und Stefan, Denis und Tobias, sowie Robert, André und Christian – sie alle waren dabei. Regie führte Brigitte Eismann, Bertl Forner verfasste die Story mit viel Witz.

Ärger mit Kulturbanausen

Na warte, wenn ich dich kriege! Wenn Naturfreund Wolfgang Schier diese Drohung ausstößt, meint er nicht den Bären. Er ist traurig, dass unbekannte Kulturbanausen einige seiner Fabelwesen links und rechts des Weges verunstaltet haben. Mit einem Schreiben, das er an einem Baum befestigte, wendet er sich direkt an die Randalierer, die Bänke und Brücken beschädigten: „Ich hoffe, dass das nicht noch einmal vorkommt!“

Wolfgang Schier mit Leo auf einer der vielen selbstgebauten Brücken. Quelle: Thomas Kube

Was da faucht ist nicht der Wüstensand. Es ist die nahe Autobahn, die da rauscht. Thomas Schirm (50) aus Nerchau liebt den Bärenpfad trotzdem. Mit seiner Frau Michaela geht er ihn fast jeden Tag. Im Rucksack hat er frische Eier, die er gerade beim Bauern gekauft hat. Naturbursche Schier hält einen kleinen Schwatz mit ihm. Ansonsten ist es einsam am plätschernden Thielbach. Der kleine Bruder des Grand Canyon in Amerika gilt nach wie vor als Geheimtipp. Im Herbst gibt es dort Pilze, im Frühjahr Unmengen von Buschwindröschen.

Der Grand Canyon in Arizona. Quelle: Roland Kock

In Moos gebettet schläft ein Jäger. Hier versteckt sich das Sandmännchen, da ein Zwerg mit Zipfelmütze. Wolfgang Schier würde am liebsten noch mal Kind sein und die vielen Geister suchen wie sonst Ostereier. Jetzt aber hat er nur Augen für Leo. Das ist sein Hund. Der bellt in einem Fort. Nämlich immer, wenn er einen dicken Stock vor sich liegen hat. „Der will mich nur veralbern. Sobald ich mich dem Ast nähere, nimmt er ihn ins Maul und läuft weg.“

Von Haig Latchinian