Fehlender Einkaufsmarkt in Großdeuben: Miet-Container soll Abhilfe schaffen

Böhlen

Mal eben auf die Schnelle noch Butter und Milch holen, ist im Böhlener Stadtteil Großdeuben seit gut zwei Jahren undenkbar. Wer einkaufen will, muss auf die Supermärkte in Böhlens Kernstadt ausweichen. Um das zu ändern, hat die Interessengemeinschaft (IG) Großdeuben nun ein Konzept vorgelegt, das vorsieht, ein sogenanntes mobiles Mietgebäude zu errichten. Und zwar auf dem Grundstück der bereits bestehenden Sporthalle in der Zehmener Straße.

Mobile Mietgebäude sind mittlerweile eine gängige Methode, um Platzbedarf kurzfristig sicherzustellen. Die Raum-Module – oder auch Container – kommen beispielsweise zum Einsatz, wenn Schulen saniert oder erweitert werden. So werden derzeit unter anderem die Hortkinder in Deutzen in solchen Containern betreut.

Als Betreiber ist wieder Inhaberin des Bornaer Bioladens im Gespräch

Die Vorteile dieser mobilen Räumlichkeiten liegen für die IG auf der Hand: kurze Bauzeit, feste Mietkos­ten und die Anpassung an den aktuellen Raumbedarf. „Mittels mobiler Mietgebäude könnte innerhalb kürzester Zeit der Einkaufsmarkt errichtet werden. Voraussetzung ist neben lediglich einem erfolgreich beschiedenen Bauantrag ein tragfähiger Untergrund sowie ein Strom- und Wasseranschluss“, führen die Mitglieder der Interessengemeinschaft aus und bitten in ihrem Schreiben zugleich darum, dass Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt eben dieses Konzept den Stadträten in der nächsten Sitzung am 26. März vorstellen möge. Mehrere hundert Unterschriften unter diesem Schreiben belegen die Dringlichkeit des Vorhabens.

In dem von der IG ausgearbeiteten Konzept spielt auch wieder der Bornaer Bioladen eine Rolle. Dessen Inhaberin Ina Elsner würde den Einkaufsladen mit einer angedachten Verkaufsfläche von etwa 150 Quadratmetern betreiben und den Laden durch ein kleines Café und Bistro ergänzen. Für Kunden, die die Einkäufe selbst nicht transportieren können, soll es einen Lieferservice geben, geht aus dem Konzept-Entwurf hervor.

Gelände der bestehenden Turnhalle wird favorisiert

Elsner hatte bereits zugesagt, das ehemalige Konsumgebäude nach erfolgter Sanierung für ein Lebensmittelgeschäft zu nutzen. Allerdings hatte der Eigentümer des Hauses Anfang Februar einen Rückzieher gemacht, weil die Stadt gefordert hatte, dass im Zuge der Sanierung Stellplätze auf dem Grundstück geschaffen werden. Alternativ hätten auch städtische Parkplätze von den Kunden genutzt werden können, allerdings müsste der Eigentümer dann für die Nutzung Gelder an die Stadt zahlen.

Nun also die Idee der mobilen Mieträume. Dass die IG dafür das Gelände der existierenden Turnhalle in der Zehmener Straße favorisiert, ist dem großen Interesse zweier Investoren an dem Nachbargrundstück des evangelischen Gymnasiums geschuldet. Zum einen plant der Privatinvestor Claude Böhler dort einen eigenen Einkaufsladen, zum anderen will der Träger des Gymnasiums, der Verein Lernwelten, auf eben diesem Areal einen Anbau und eine neue Turnhalle bauen.

Bau eines Einkaufsmarktes neben Gymnasium würde zu lange dauern

Die IG spricht sich in dem Schreiben an den Bürgermeister indirekt dafür aus, das zur Debatte stehende Grundstück an das Gymnasium zu verkaufen und von dem Kompromiss – Schulanbau und Einkaufsmarkt auf dem gleichen Areal – abzusehen. Drei Gründe führen die Unterzeichner an: Die Bauzeit für einen Einkaufsladen auf eben diesem Gelände würde sich zu lange hinziehen, Böhler habe bisher keinen konkreten Betreiber genannt, außerdem würde ein Geschäft dort gerade in den Abendstunden eine höhere Lärmbelästigung für die Nachbarn mit sich bringen.

Von daher wäre der Standort des mobilen Einkaufsladens in der Zehmener Straße optimal. Hier gebe es in unmittelbarer Nachbarschaft nur ein bewohntes Mehrfamilienhaus.

Von Julia Tonne