Er wäre der einzige seiner Art zwischen Leipzig und Chemnitz und hätte neben einem guten Hotel und einer Tankstelle auch eine Spielothek und ein Fastfoodrestaurant geboten: Der Autohof „Leipziger Neuseenland“, der an der Autobahn 72 auf dem Gewerbegebiet Borna-Ost geplant ist. Oder besser gesagt: geplant war. Denn die Firma Arctas Projekt A72 GmbH, die dafür den Zuschlag erhalten hatte, will sich zurückziehen. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Stadtrat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend im Stadtkulturhaus einer Rückabwicklung des Kaufvertrages zustimmt.

Kaufpreis bis heute nicht an die Stadt Borna gezahlt

Der Kaufpreis betrug 1,3 Millionen Euro. Den hätte Arctas bereits im Dezember zahlen müssen. Das Unternehmen bat die Stadt aber um Stundung des Betrages, der bis heute noch nicht überwiesen worden ist. Mittlerweile will Arctas an seinem Projekt nicht mehr festhalten. Ausweislich der Unterlagen, die die Stadträte dazu in die Hand bekommen, hat das Unternehmen der Stadt Borna per E-Mail mitgeteilt, dass es „sich nach dem derzeitigen Sach- und Kenntnisstand nicht zutraut, das Projekt Autohof wie geplant umzusetzen“. Das beabsichtigte Konzept für den Autohof sei nicht mit den im Bebauungsplan festgesetzten Rahmenbedingungen zum Schallschutz vereinbar.

Firma fühlt sich von Borna „nicht super beraten“

Rechtsanwalt Stephan Bauer, der für die Firma gegenüber der LVZ spricht, erklärt, es sei schlichtweg nicht möglich, einen Autohof derart zu betreiben, dass nachts Ruhe herrscht. Das aber ist mit Blick auf das Krankenhaus an der Leipziger Straße zwingend nötig. Bauer gibt weiter zu Protokoll, dass sich die Firma von der Stadt Borna „nicht super beraten“ fühle.

Schallschutz wird immer überschritten

Arctas-Geschäftsführer Jürgen Wilms wird deutlicher. „Ich bin stinkesauer.“ Seine Firma habe erst später erfahren, dass die Errichtung eines Autohofs an der geplanten Stelle auf dem Gewerbegebiet nicht möglich sei. „Die Stadt hat einen Fehler gemacht, es kann dort niemals einen Autohof geben.“ Das hätten ihm mehrere Gutachter bestätigt. Die zulässigen Schallschutzwerte würden immer überschritten, so Wilms weiter. Wenn die Stadt einem neuen Bewerber den Zuschlag geben wolle, „dann hat der keine Chance, wenn es real zugeht“.

Borna will neue Firma beauftragen

Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) gibt sich bezüglich dieser Vorwürfe wortkarg. „Dazu kann ich mich nicht äußern.“ Dabei habe die Stadt sehr wohl ein Interesse daran, den Vertragsabschluss rückgängig zu machen, obwohl sie dazu keineswegs verpflichtet ist. „Dem Käufer“, also der Firma Arctas, „steht kein vertragliches Rücktrittsrecht zu“, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Stadt könne also durchaus die Zwangsvollstreckung des Kaufpreises nebst der Zahlung von Verzugszinsen beantragen. Allerdings, erläutert Oberbürgermeisterin Luedtke, sei es für Borna von Vorteil, über die Grundstücke auf dem Gewerbegebiet zu verfügen und sie erneut zu vermarkten. Um Rechtssicherheit zu erreichen, soll der Vertrag rückgängig gemacht werden – eben weil die Stadt ein anderes Unternehmen ins Boot holen möchte. Es handelt sich um eine Firma, die sich bereits bei der Ausschreibung um die Bau des Autohofes beworben hatte, seinerzeit aber nicht zum Zuge kam. Borna wolle weiterhin an den Plänen zum Bau eines Autohofes festhalten, heißt es in der Beschlussvorlage weiter.

Firma will Geld zurück

Ob es zu einer friedlich-freundlichen Scheidung von Arctas kommt, hängt auch noch von einem weiteren Punkt ab. Arctas-Chef Wilms will Geld zurück. 150 000 Euro seien bereits von Arctas geflossen, etwa als Vorfälligkeitsentschädigung für die Bank, deren Darlehen dann gar nicht in Anspruch genommen wurde oder für den Notar. Geld, dass die Stadt Borna womöglich nicht zahlen will, was aber niemand im Rathaus bestätigt. Nicht ausgeschlossen, dass spätestens dann auch die Juristen ins Spiel kommen.

