Kitzscher

Ferien gibt’s derzeit an der Oberschule Kitzscher nur für Schüler und Lehrer. Innen und außen am Schulhaus wird gearbeitet. Denn das Millionenvorhaben der energetischen Sanierung, das im Mai mit den ersten Arbeiten begonnen hatte, geht weiter. Immerhin soll in den Ferien möglichst viel geschafft werden, damit sich die Belastung für den künftigen Schulbetrieb in Grenze hält. Wobei die trotzdem nicht auszuschließen ist.

„An der Schule arbeiten jetzt mehrere Gewerke gleichzeitig“, sagt Kitzschers Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler). Innen werde an der Elektroinstallation gearbeitet, außerdem seien die Heizungsbauer und Sanitärinstallateure am Arbeiten. Schramm hofft, dass der Einbau der Heizungen schon in den Ferien abgeschlossen sein könnte. Die Bodenabdichtung des Gebäudes sei derweil rundherum beendet.

Auf Einbau der Fenster folgt Montage der Wärmedämmfassade in Kitzscher

Außen ist der östliche Teil des Plattenbaus, der erste Bauabschnitt für die Fassade, jetzt komplett eingerüstet. Damit kann der Einbau der Fenster beginnen, dem später die Montage der Wärmedämmfassade folgen wird. Zwei Musterfenster sind eingebaut worden und heben sich mit ihrem außen dunklen Rahmen deutlich von den alten weißen Fenstern ab.

Wegen der Fenster war Schramm in der vorigen Woche in Leipzig, um sich dort eine baugleiche Schule anzusehen, die ebenfalls gerade saniert wird. Er wollte sich dort von den Fensterbauern erklären lassen, warum der Einbau der Fenster plötzlich deutlich mehr kosten soll, als laut Projekt und Auftragsvergabe.

„Bei einem Bestandsgebäude kann nicht immer exakt ausgeschrieben werden“, sagt Schramm, der selbst Bauingenieur ist, und er nimmt damit die Projektanten in Schutz. Auf der Baustelle in Leipzig habe er sich mehrere Details erklären lassen, die bei jedem Fenster den Aufwand in die Höhe treiben. Und bei so vielen Fenstern wie an der großen Kitzscheraner Schule schlage das eben ins Kontor.

Eine Hälfte des Schulhauses der Oberschule Kitzscher ist komplett eingerüstet. Quelle: André Neumann

Schäden im Beton sind größer als gedacht

Auch an anderen Stellen laufen Mehrkosten auf. Schramm: „Wir haben mehr Aufwand bei der Sanierung von Beton.“ Es seien Schäden aufgetaucht, die vorher nicht in dem Umfang erkannt worden waren.

Da kann die Stadt froh sein, dass an anderen Stellen des Projektes die Kosten teils geringer ausfallen als geplant. Unter anderem beim Baugerüst. Die Planer, sagt Schramm, hätten ein Gerüst mit Dach vorgesehen gehabt. In Absprache mit den Dachdeckern habe man aber darauf verzichtet.

Dennoch würden sich die Mehrkosten derzeit auf rund 150.000 Euro belaufen. Bei einer Gesamtsumme von rund 2,2 Millionen Euro ist das noch keine Katastrophe, aber die Sanierung steht auch erst am Anfang.

Sodass die Verwaltung jetzt schon darüber nachdenkt, wie die Mehrkosten aufzufangen sind. Die Fördermittel, die der Stadt schon 2017 zugesprochen worden waren, sollten die energetische Sanierung zu 100 Prozent abdecken. Die Summe, über die die Stadt im Herbst 2017 einen symbolischen Scheck vom damaligen Kurzzeit-Kultusminister Frank Haubitz (parteilos) erhielt, belief sich auf exakt 2 223 665,56 Euro.

„Bei begründeten Tatsachen ist es möglich, dass die Mehrkosten bezahlt werden“, sagt Schramm, und der Bürgermeister hofft damit, dass der Freistaat am Ende noch etwas drauflegen wird.

Kommentar: Kostenanstieg am Typ-Bau ist überraschend Ein Kommentar von André Neumann Es ist gerade mal drei Monate her, seit die energetische Sanierung der Oberschule Kitzscher vor Ort begann. Und schon laufen bei einem großen Posten des Vorhabens die Kosten einigermaßen aus dem Ruder. Die Fassade der Plattenbau-Schule besteht zu einem großen Teil aus Fenstern. Das heißt, wenn da beim Einbau in der Kostenplanung etwas übersehen wurde, wird daraus ganz schnell eine große Summe. Und das muss tatsächlich der Fall sein, wenn der Bürgermeister sich von den Fensterbauern persönlich an einer anderen Baustelle erklären lässt, warum zusätzliche Kosten auflaufen. Es geht nicht darum, dass der Preis von der Kostenschätzung abweicht, was in Zeiten großer Nachfrage nach Bauleistungen schnell passieren kann. Es geht hier offenbar um eine Differenz zwischen den projektierten und ausgeschriebenen Leistungen und dem, was die Fensterbauer ihrer Ansicht nach tatsächlich tun müssen, um die Fenster ordnungsgemäß einzubauen. Was, wenn es stimmt, tatsächlich verwunderlich wäre. Denn Plattenbau-Schulen wie die in Kitzscher dürfte es zu Hunderten geben, und die Kitzscheraner ist bei weitem nicht die erste, die saniert wird und neue Fenster bekommt. Da sollte man bei Planern eine gewisse Erfahrung erwarten dürfen. Als Bauherr sollte man sich gerade bei einem solchen Typ-Bau von der Stange darauf verlassen können, dass die Kostenberechnung für eine Sanierung ziemlich genau ausfällt. Große Unwägbarkeiten, wie man sie Altbauten gern zuschreibt, sollte es da eigentlich nicht geben. Die Stadt kann jetzt nur hoffen, dass der Kostenauftrieb, den Fenster und der auch schon erkannte Mehraufwand bei der Betonsanierung verursachen, die einzigen kritischen Positionen bleiben, und dass mit dieser oder jener Einsparung noch gegenzusteuern ist. Denn wer die Mehrkosten zuletzt trägt, ist noch nicht klar.

Von André Neumann