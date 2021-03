Fernwärmeversorgung: Böhlen bekommt Hilfe von Beratungsfirma

Böhlen

Bei der Lösung der Frage, wie Böhlener Wohnungen künftig mit Wärme versorgt werden können, bekommt die Stadt Unterstützung von dem Leipziger Unternehmen Tilia. Ingenieur Klaus-Joachim Pfeuffer, Mitarbeiter der Beratungsfirma, erklärte am Donnerstagabend dem Böhlener Stadtrat, wie diese Hilfe aussehen kann.

Wie berichtetet, steht Böhlen vor der Herausforderung, sich um eine neue Wärmeversorgung kümmern zu müssen. Denn die Stadt hängt an eben jener Leitung, die derzeit noch Leipzig mit Fernwärme aus dem Kraftwerk Lippendorf beliefert. Allerdings will sich die Messestadt spätestens 2023 von dieser Versorgungstrasse lösen, sie baut derzeit ein neues Gaskraftwerk. Wird der Strang gekappt, steht Böhlen in zwei Jahren ohne Fernwärme da.

Kurzfristige Lösung steht, langfristige wird gesucht

Zwar ist laut Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) die kurzfristige Lösung bereits vorgezeichnet. Die sieht so aus, dass die Getec-Gruppe aus Magdeburg, Eigentümer des Netzes, Böhlen mit Erdgas versorgt. „Aber langfristig brauchen wir noch eine andere Lösung.“ Und an der Stelle kommt nun Tilia ins Spiel. Das Unternehmen unterstützt Stadtwerke, Kommunen, Industrieunternehmen sowie Ver- und Entsorgungsunternehmen bei der Erarbeitung von Strategien, bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und bei der Konzeptentwicklung für eine nachhaltige und effiziente Infrastruktur. Und laut Pfeuffer ist zunächst einmal eine Studie angebracht, die untersucht, welche Möglichkeiten für die Wärmeversorgung die Stadt überhaupt hat.

Doch schon hier müsse es schnell gehen. Will die Stadt nämlich Fördermittel in Höhe von 90 Prozent für eben diese Studie – die zwischen 50 000 und 70 000 Euro kosten würde – bekommen, müsse sie bis zum 31. März einen entsprechenden Antrag beim Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft stellen. Das unterstützt mit dem Konjunkturprogramm „Nachhaltig aus der Krise“ innovative, beispielhafte sowie modellhafte Projekte, die insbesondere Klimawandelfolgen bewältigen und zu einer zukunftsfähigen Energieversorgung beitragen.

Böhlen hat bei der Versorgung Potential

Laut Pfeuffer kann Böhlen zu eben einem solchen beispielhaften Projekt werden, „das dann als Blaupause auch für die umliegenden Kommunen wie Neukieritzsch und Borna dient“. Denn die Stadt habe hinsichtlich der Energieversorgung durchaus Potential. „Stichwort Dow“, sagte Pfeuffer. Im Gegensatz zum Kraftwerk Lippendorf sei das Chemieunternehmen nicht in 20 Jahren verschwunden.

Der Stadtrat signalisierte seine Zustimmung zur Zusammenarbeit mit Tilia, ein Beschluss war dafür nicht erforderlich. Ob das Unternehmen nach einer möglichen Zusage von Fördermitteln vom Ministerium auch die Studie übernehmen würde, blieb am Donnerstag noch ungeklärt. „Die Stadt kann die Erstellung der Studie ausschreiben, aber natürlich wäre es schön, wenn die Tilia Sie weiter auf dem Weg begleiten könnte“, machte Pfeuffer deutlich.

Nächster Schritt sei zunächst einmal, am Montag den Antrag gemeinsam mit der Stadt auszufüllen. Im Juni dann werde feststehen, ob er erfolgreich war.

Von Julia Tonne