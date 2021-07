Festakt noch ohne Öffentlichkeit: 45 Jahre Gemischter Chor Neukieritzsch

Neukieritzsch

Es war Vorsicht in der immer noch unklaren Situation um das Corona-Virus: Ohne großes Aufsehen hat der Gemischte Chor Neukieritzsch bei einem internen Festakt jetzt seines 45-jährigen Bestehens gedacht. Die Sängerinnen und Sänger haben sich dazu nur mit ihren Sponsoren, mit Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) sowie Renate Lange vom sächsischen Chorverband in der Gaststätte „Auszeit“ der Parkarena getroffen.

Mittlerweile haben auch schon die ersten drei Proben stattgefunden. „Wir singen mit Abstand, aber ohne Maske“, sagt Chorleiter Viktor Vetter. Der dem Frieden noch nicht so recht trauen mag: „Es wird so viel von einer vierten Welle gesprochen.“ Die Sängerinnen und Sänger sieht er auf der sicheren Seite. Die allermeisten seien geimpft oder nach einer Covid-19-Erkrankung genesen. Vorläufig bereitet sich der Chor auf seinen Auftritt bei der Bundesgartenschau in Erfurt vor. Und Vorsitzende Christine Vetter erinnert an die Historie.

Schon 1889 gab es in Neukieritzsch einen Männerchor. 1976 wurde daraus mit einer Vereinigung der heutige Gemischte Chor. Das Datum ist die Grundlage des jetzigen kleinen Jubiläums. Aus dessen Anlass sind mehrere Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften vergeben worden. Darunter sechs an Mitglieder, die seit 30 Jahren dabei sind.

„Wir sagen Ja zum Singen“

Genau so lange, seit 30 Jahren, ist der Gemischte Chor Neukieritzsch ein eingetragener Verein, der wiederum Mitglied im sächsischen und im deutschen Sängerbund ist. Ebenso lange ist Christine Vetter die Vorsitzende. Sie hält das Vereinsleben, den Chorgesang und die Gemeinschaft mit vielen befreundeten Chören aufrecht.

Dass zum 45-jährigen Bestehen ein Festakt organisiert wird, stand für sie außer Frage. „Denn gerade jetzt, wo der Chorgesang nun schon seit fast anderthalb Jahren unter den Auflagen der Pandemie fast am Sterben ist, sagen wir Ja zum Singen“, drückt sie ihre Überzeugung aus.

Chorleiter organisiert Klavierkonzerte

Der Chorgesang habe in den Jahren schon viele Höhen und Tiefen durchleben müssen. Noch nie aber, sagt die Vereinschefin, in solch harter Art wie jetzt. Deswegen sei es den Mitgliedern des Gemischten Chores Verpflichtung, den Gesang am Leben zu erhalten und weiterzugeben. „Mit Proben, mit Konzerten und mit dem Bemühen unseres Chorleiters Viktor Vetter, Klavierkonzerte zu organisieren.“

Freude nach einem gelungenen Klavierkonzert. Christine Vetter dankt dem Pianisten Viktor Vetter (r.) und dessen Schüler Carl Klose. Quelle: Claus Bruncke

Mit einem ersten Piano-Auftritt nach der Corona-Pause hat der Musiker am ersten Juli-Wochenende rund 60 Besucher im Festsaal der Gemeindeverwaltung begeistert. Gemeinsam mit seinem 13-jährigen Klavierschüler Carl Klose spielte Viktor Vetter Musik von Johann Sebastian Bach, außerdem erklangen Stücke von Chopin und Mozart. Nach dem laut Gäste „wunderbaren Konzerterlebnis“ hoffen Musikfreunde auf weitere. Der Pianist plant eine Aufführung mit Werken von Frederic Chopin im Festsaal für September.

Ein Ständchen für das Wohlbefinden

Viktor Vetter, auch das gehört zur 45-jährigen Geschichte des Chores, übernahm dessen musikalische Leitung im Juni 1995. Ihm sei es zu verdanken, dass der Chor auch internationale Erfolge feiern konnte. „Nun hoffen wir, dass uns der Chorgesang in Neukieritzsch erhalten bleibt, und wir wünschen, dass wir in Gesundheit und Freude uns bei noch recht vielen Konzerten treffen können“, sagt Christine Vetter.

Und weil der Gesang so wichtig für das Wohlbefinden ist, wurde in der Parkarena natürlich auch gesungen. „Als Dankeschön an unsere Gemeinde, ein Ständchen für das Team der ,Auszeit‘ und natürlich für uns zum Wohlfühlen“, so die Vereinsvorsitzende.

Von André Neumann