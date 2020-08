Festivals im Kulturpark Deutzen: Veranstalter kennen das Risiko

Neukieritzsch/Deutzen

Die Veranstalter der beiden im Kulturpark Deutzen genehmigten Festivals im August und Anfang September sind sich ihrer besonderen Verantwortung wegen der Corona-Pandemie bewusst. Das versicherten Michael Wagner und Holger Troisch auf einer Sitzung des Ortschaftsrates.

Wagner, der Leiter des Kulturparkes, ist mit der Einrichtung in diesem Jahr selbst Veranstalter des Liedermacherfestivals Adriakustik, welches vom 12. bis zum 16. August in Deutzen stattfindet. Troisch organisiert mit seiner Veranstaltungsagentur am 4. und 5. September das NCN special, eine in diesem Jahr abgespeckte Variante des Festivals Nocturnal Culture Night mit Musik aus dem Bereich Wave und Gothic.

„Ich gehe nicht das Risiko ein, die Gesundheit von Menschen aufs Spiel zu setzen“, versicherte Troisch. Sollte sich die Situation verschärfen und sollten die Auflage deutlich strenger werden, würde er das Festival „notfalls auch einen Tag vorher absagen“.

Zwei Ortschaftsrätinnen mit Vorbehalten

Der Ortschaftsrat hatte die beiden Veranstalter und den für die örtliche Genehmigung zuständigen Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Karsten Jockisch, eingeladen, weil es in Teilen der Deutzener Ortsvertretung offenbar Vorbehalte gegen die Festivals gab. Beziehungsweise mit der Art und Weise der Kommunikation im Vorfeld.

Silke Hildebrandt erklärte in der Runde, sie habe nichts gegen die Festivals. Sie störte sich daran, dass die LVZ schon über deren Stattfinden berichtete, als die Veranstalter die schriftlichen Genehmigungen noch nicht in der Hand hatten. Ortschaftsrätin Silvia Emberger wiederum äußerte Bedenken hinsichtlich einer Ansteckungsgefahr, zumal Menschen aus ganz Deutschland nach Deutzen kommen würden. Sie selbst werde auf ihrem Grundstück mehrere Festivalgäste beherbergen.

Die anderen drei Abgeordneten und Ortsvorsteher Andy Krummsdorf zeigten Verständnis dafür, dass die Veranstalter schon frühzeitig, als sie mündliche Zusagen von den Ämtern hatten, im Internet ihre Veranstaltungen ankündigten. Das sei deren unternehmerisches Risiko und keine Angelegenheit des Ortschaftsrates, waren sie sich einig.

Genehmigungen mit Hygienekonzept

Karsten Jockisch nutzte die Gelegenheit und übergab dem Kulturparkchef die schriftliche Genehmigung für Adriakustik. Holger Troisch hatte seine in der Woche zuvor auf dem Postweg erhalten.

Beide Schreiben enthalten ein umfangreiches Hygienekonzept. Um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können, müssen beide Veranstalter persönliche Daten von den Besuchern erheben. Gäste mit Krankheitssymptomen dürfen nicht auf das Gelände. Troisch kündigte sogar an, dass beim NCN special an den Zugängen Fieber gemessen wird.

Keine durchlaufenden Bänke vor der Bühne

Es gibt Empfehlungen für das Tragen von Gesichtsmasken. Und mit markierten Plätzen und Wegen, aber vor allen der Begrenzung der Besucherzahlen soll das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Meter gewährleistet werden. So werden beispielsweise auf der großen Parkbühne, die beide Veranstaltungen nutzen, die durchlaufenden Bänke in diesem Jahr nicht auf die Sockel geschraubt.

Stattdessen kümmern sich die Organisatoren auf unterschiedliche Weise darum, die Besucher vor der Bühne auf Abstand zu halten. Beide appellieren diesbezüglich aber auch an die Verantwortung jedes einzelnen Gastes.

Wagner warb in dem Zusammenhang um Verständnis dafür, dass beide Veranstalter wirtschaftlich ein „extrem großes Risiko“ eingehen würden. „Wir gehen in Vorleistung, ohne zu wissen, ob es funktioniert.“ Niemand könne heute sagen, welche Situation in Sachen Corona-Pandemie zum Zeitpunkt der Festivals bestehe.

Beide Festivals sind übrigens ausverkauft. Für Adriakustik gibt es nur für das vorgelagerte Konzert am Mittwoch, 12. August, noch Karten für Monsters of Liedermaching mit Vorband Grillmasters Flash. Die Tickets gibt es nur online.

