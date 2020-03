Festivals im Mai: Corona könnte Deutzen ruhige Nächte bescheren

Neukieritzsch/Deutzen

So sehr die meisten von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind, einigen Deutzenern könnte sie ein paar ruhige Nächte mehr bescheren. Denn auch im dortigen Kulturpark sind natürlich alle Veranstaltungen abgesagt worden. Und ob die im Mai geplanten Festivals stattfinden werden, steht noch in den Sternen.

„Die Tore zum Park bleiben offen“, sagt Park-Geschäftsführer Michael Wagner. „Die Leute sollen ja durchaus noch draußen spazieren gehen.“ Veranstaltungen, Kurse und Workshops finden aber nicht mehr statt.

„Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen“ Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Freundinnen und... Gepostet von MehrGenerationenKulturPark Deutzen am Donnerstag, 19. März 2020

Informationsveranstaltung findet nicht statt

Das gilt auch für eine Bürgerinformationsveranstaltung, zu der die Veranstalter des Festivals für elektronische Musik und Kunst „Zeitraum“ für diesen Sonntag, 22. März in das Veranstaltungsgebäude eingeladen hatten. Erst vor wenigen Tagen waren noch einmal Einladungen im Ort verteilt worden, die Aktion hatte sich zeitlich offenbar mit den Absagen überschnitten.

Das Zeitraum-Festival hatte im vorigen Jahr für Proteste gesorgt, vor allem weil die Musik mehrere Nächte durchweg lief. Jetzt wollten die Veranstalter mit einem geänderten Konzept um Akzeptanz werben. In diesem Jahr soll das Festival vom 21. bis zum 24. Mai stattfinden.

Neue Eingangsgestaltung am Kulturpark Deutzen Quelle: André Neumann

Zwar betrifft die aktuelle Schließung des Kulturparkes nur die Zeit bis zum 19. April, allerdings ist noch unklar, wie es dann weitergeht. Dem Vernehmen nach sollen sich die Zeitraum-Veranstalter schon nach alternativen Terminen erkundigt haben. Eine schriftliche Anfrage der LVZ wurde bislang nicht beantwortet.

Entscheidung über Rock am Kuhteich soll Ostern fallen

Noch früher im Mai, vom 7. bis zum 9., steht das Festival „Rock am Kuhteich“ im diesjährigen Terminplan des Kulturparkes Deutzen. Es hat in Deutzen mehr Akzeptanz als das Elektronik-Festival. Was unter anderem daran liegt, dass Rock am Kuhteich nur auf einer Bühne, auf der am Grillplatz stattfindet und dass sich Veranstalter und Musiker bislang an die Ruhezeiten hielten.

+++ Rock am Kuhteich - NEWS +++ zum Thema Corona seit ihr sicher alle gut informiert aktuell gibt es zu den... Gepostet von Rock Am Kuhteich am Freitag, 13. März 2020

Die Vorbereitungen sind weit fortgeschritten, die Liste der Bands ist längst fertig, und die Wochenendtickets sind schon ausverkauft für die elfte Auflage des Festivals, welches nach dem Wegzug aus Borna zum vierten Mal in Deutzen stattfinden soll.

Hauptveranstalter Lutz Lettau vom Bornaer Verein Kulturdesign ist mittlerweile aber nicht mehr sicher. Lettau ist selbst Rettungssanitäter und ausgebildeter Desinfektionsfachmann, kennt sich also ein bisschen aus. Er glaubt nicht wirklich, dass Ende April schon alles wieder vorbei ist. „Wir hoffen noch, werden Ostern entscheiden“, sagt er. Auf Facebook hat er den Fans vorsorglich bereits empfohlen, vorerst keine Tageskarten mehr zu kaufen.

Von André Neumann