Festivalszene erwacht im Kulturpark Deutzen zum Leben

Neuieritzsch

Überall leuchtende Augen, überall lachende Gesichter, überall ausgelassene Stimmung. Schon zu „normalen“ Zeiten sind Festivals der Inbegriff von Fröhlichkeit und guter Laune. Jetzt, nach anderthalb Jahren Pandemie, verstärkt sich das noch einmal um das Vielfache. So auch im Kulturpark Deutzen, wo sich am Wochenende beim „E-only“-Festival fast 1000 Besucher tummelten.

„Es ist so unglaublich schön, endlich wieder was erleben zu können“, sagte etwa Silvia Göpel. Zwar war sie zum ersten Mal überhaupt auf einem Festival, bei dem elektronische Musik im Fokus steht. Aber unabhängig davon nutzt sie normalerweise jede Gelegenheit, Musik und Bands live zu hören.

Für sie war aber nicht nur der Besuch beim „E-only“ eine Premiere, sondern auch das Treffen mit einem Chatpartner. „Er hatte mir erzählt, dass er hier ist, und hatte gefragt, ob wir uns nicht hier zum ersten Mal treffen wollen“, erzählte Göpel. Bei einer ersten Recherche seien ihr die Bandnamen wie böhmische Dörfer vorgekommen, doch via Internet hörte sie bei allen einmal rein. „Und anschließend habe ich die Bands, die ich hören will, auf einem Zettel grün markiert, die anderen rot.“

Szene und Festival-Landschaft am Leben halten

Etwas trittsicherer, was die Musikrichtung betrifft, waren Mia Duciel und Davi Lestat. Sie gehören seit Jahren zur Gothic-Szene, waren daher in entsprechender Aufmachung gekommen. Die Fotografin und der Make-up-Artist sind aber auch im normalen Leben so unterwegs, wie sie erzählten. Und meist würden sie positive Reaktionen hervorrufen. „Kleinere Kinder halten uns manchmal für Vampire, aber wir sind harmlos – und immer freundlich.“ Trotz der Zuschauerbegrenzung war das Festival für die beiden Leipziger ein gelungenes Wochenende. „Herrlich, wieder unter Leute zu kommen.“

Mia Duciel und Davi Lestat sind auch im „normalen“ Leben so unterwegs. Quelle: Julia Tonne

Dass Festival-Organisator Holger Troisch von der Firma NCN Event, die seit anderthalb Jahrzehnten Anhänger der Wave- und Gothic-Musik in den Kulturpark zum Festival „Nocturnal Culture Night“ lockt, überhaupt „E-only“ auf die Beine gestellt hat, ist für die Besucher ein Segen. „Ja, die Begrenzung der Besucherzahlen ist eine wirtschaftliche Frage, aber ich will die Szene und die Festival-Landschaft am Leben halten“, begründete Troisch. Ausverkauft sei „E-only“ nicht, „viele hatten doch noch Sorge vor Ansteckung oder, dass wir kurzfristig absagen müssen“.

Zur Galerie Nach fast anderthalb Jahren Pandemie erwacht auch die Festivalszene wieder zum Leben. Am Wochenende gab es im Kulturpark Deutzen mit „E-only“ das erste Großereignis dieser Art – wenn auch in abgespeckter Form.

Für Musiker und Standinhaber ist „E-only“ Premiere nach anderthalb Jahren

Auch für die Band Plastikstrom aus Reutlingen in Baden-Württemberg ist das Festival ein Glückstreffer. Mussten ihre Mitglieder in den vergangenen Monaten gänzlich auf Live-Auftritte verzichten. „Und noch immer sind in Baden-Württemberg Clubs zu oder haben ganz aufgegeben. Leute, geht wieder weg, unterstützt die Clubs, die Szene und die Gastronomen“, rief der Sänger daher auf.

Auf Unterstützung in Form von kauffreudigen Szene-Anhängern ist Nika Schönewolf angewiesen. Vor fast sieben Jahren hatte sie sich mit Lederarbeiten für Festivalbesucher selbstständig gemacht, musste aber in den vergangenen Monaten herbe Einbußen verzeichnen. „Normalerweise bin ich im ganzen Jahr bei Festivals. Seit Monaten ist das ,E-Only´ wieder das erste.“ Sie sei so aufgeregt gewesen, dass sie ihren Stand sogar einmal zu Hause zur Probe aufgebaut habe. Dennoch: Die Pandemie sieht sie in gewisser Weise als Chance. „Ich habe das Sortiment überarbeitet, neue Ideen entwickelt und den Online-Shop intensiviert“, erzählte sie.

Nach Monaten ist Nika Schönewolf wieder bei einem Festival, um Lederarbeiten zu verkaufen. Die Corona-Zeit hat der Selbstständigen zugesetzt. Quelle: Julia Tonne

Von Julia Tonne