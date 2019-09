Festkonzert in Espenhain zum Tag der Deutschen Einheit

Landkreis Leipzig/Espenhain

Das jährliche Festkonzert zum Tag der Deutschen Einheit findet wieder in der Werkhalle der TDE Mitteldeutsche Bergbau Service GmbH statt, einem Ort mit einer ganz außergewöhnlichen Ausstrahlung und Akustik. Ab sofort können für das Konzert am 3. Oktober um 17 Uhr kostenlose Karten reserviert werden. Die Gäste erleben einen Abend mit der Sächsischen Bläserphilharmonie Bad Lausick unter Leitung von Magnus Loddgard, die unter dem Motto „Wendezeiten“ Werke von Beethoven, Bach, Wagner, Sprenger, Schostakowitsch, Mozart und Brahms aufführt.

Eine weitere Besonderheit ist der ungarische Ehrengast: Dr. Tamás Fodor, Bürgermeister von Sopron. Er wird zum 30-jährigen Jubiläum des Paneuropäischen Picknickssprechen, das in der Folge ganz Europa veränderte.

Im Anschluss gibt es als Highlight die Lichtinstallation „WIR. HIER. Lichtfest Südraum Leipzig 2019“ in der TDE Espenhain sowie fünf weiteren Standorten in der Region Espenhain/ Rötha/ Großpösna zu erleben. Diese Installationen erzeugen ein neues Landschaftsbild, das neue Industrie-Kulturlandschaften sichtbar machen sollen.

Karten Das Konzert ist kostenfrei, es werden jedoch aufgrund der begrenzten Anzahl von Plätzen Eintrittskarten benötigt. Diese können abgeholt werden bei: • Kur- und Touristinformation Bad Lausick, Straße der Einheit 17 in 04651 Bad Lausick – Telefon 034345/52953 oder 27903 • Tourismusverein „ Borna und Kohrener Land“ e. V., Markt 2, 04552 Borna, Markt 2 in 04552 Borna – Telefon 03433/873195 • Tourismusverein Leipziger Neuseenland e.V., Rathausstraße 22 in 04416 Markkleeberg – Telefon 0341/33796718 • Landratsamt Landkreis Leipzig, Stauffenbergstraße 4 in 04552 Borna, Büro Kreistag, Ansprechpartnerin ist Silke Benndorf Telefon 03433/2411014, Mail kreistagsbuero@lk-l.de.

Anfahrt TDE Espenhain: Anfahrt über die B95 aus Richtung Leipzig: An der Ampelkreuzung kurz vor dem Ortsausgang Espenhain links in das Gewerbegebiet „IGP“ abbiegen. Anfahrt B95 aus Richtung Borna: An der Ampelkreuzung kurz nach dem Ortseingang Espenhain rechts abbiegen in das Gewerbegebiet „IGP“. Eingabe Navigationsgeräte: Straße „An der Werkstatt“ Espenhain; Parkplätze sind direkt vor dem Gebäude vorhanden, weitere Parkmöglichkeiten in fußläufiger Entfernung sind vor Ort ausgewiesen

