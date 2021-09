Festschrift: Neue Erkenntnisse zum Orgeljubiläum in Rötha 

Rötha

Die Feierlichkeiten zum Jubiläum „300 Jahre Silbermannorgeln Rötha“ erleben am 12. September einen ersten Höhepunkt. In der Georgenkirche, wo das 1721 eingeweihte Instrument in diesem Jahr 300 Jahre alt wird, werden dabei neueste Forschungsergebnisse über die Orgel in diesem Gotteshaus wie auch über die in der Kirche St. Marien bekannt gegeben.

Wissenschaftler forscht zu Orgeln

Anlass ist die öffentliche Präsentation der Festschrift für das Orgeljubiläum. Die Publikation ist ein Gemeinschaftswerk des Bach-Archivs Leipzig und der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde im Leipziger Neuseenland. Der beim Archiv tätige promovierte Musikwissenschaftler Markus Zepf hat sich intensiv mit beiden Orgeln aus der Werkstatt von Gottfried Silbermann beschäftigt und einiges herausgefunden, was bisherige Annahmen über den Haufen wirft.

Neue Erkenntnisse im Gespräch

Dazu gehört unter anderem, dass die Orgel in der Marienkirche nicht schon im kommenden Jahr 2022 drei Jahrhunderte alt wird, wovon bislang ausgegangen wurde. Darüber und über die Festschrift sprechen der Wissenschaftler und Kantorin Elisabeth Höpfner mit der in Rötha lebenden Fernsehjournalistin Eike Papsdorf. Die Kirchenmusikerin spielt zwischen den Gesprächsabschnitten auf dem Instrument.

Druckfrische Festschrift zu erwerben

Die Festschrift liegt seit dieser Woche druckfrisch in Rötha vor. Am Sonntag kann sie bei der Veranstaltung in der Georgenkirche erstmals erworben werden. Sie kostet 14,95 Euro. Enthalten sind zahlreiche Grußworte, unter anderem von Tobias Bilz, dem Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, und von Albrecht Koch, dem Präsidenten der Silbermann-Gesellschaft.

Außerdem finden sich auf den 100 Seiten neben zahlreichen Abbildungen Beiträge zur Geschichte der Orgeln und persönliche Schilderungen von Erlebnissen und Erinnerungen.

Ausschnitt aus dem Cover der Festschrift Quelle: Kirchgemeinde

Anschließend Konzert in der Marienkirche

Die öffentliche Veranstaltung in der Kirche St. Georgen am Johann-Sebastian-Bach-Platz, die sich in die Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals einreiht, beginnt 15 Uhr. Anschließend wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Für einen langen Orgel-Tag lockt anschließend noch ein Konzert in der Marienkirche. Ab 17 Uhr erklingt dort Musik für Orgel und Klarinette. Die Leipziger Musiker Frank Lehmann und Alexander May spielen Werke der Französischen Romantik und Klezmer. Dieses Konzert veranstaltet der Förderverein Marienkirche.

Radio-Magazin und Festwoche zum Jubiläum

Eine Woche später, am 19. September, widmet der Mitteldeutsche Rundfunk sein „Orgelmagazin“ den berühmten Röthaer Instrumenten. Es läuft ab 22 Uhr auf den Radiosendern MDR-Kultur und MDR-Klassik. Und noch eine Woche danach beginnt am 26. September die Festwoche für die 300-jährige Georgen-Orgel. Bis zum 3. Oktober wird das Instrument dann nahezu täglich bei mehreren Konzerten erklingen.

Von André Neumann