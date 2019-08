Borna

Festumzüge sind traditionell die Höhepunkte mehrtägiger Großveranstaltungen. Das wird jeder bestätigen, der im Sommer 2001 bei der 750-Jahr-Feier den großen Festumzug miterlebt hat. Und daran soll in diesem Jahr angeknüpft werden. Wenn in Borna Anfang Oktober das Sächsische Landeserntedankfest stattfindet, ist der Festumzug am 6. Oktober sozusagen das große Finale.

Einmal quer durch Borna

Die Planungen laufen bereits seit längerer Zeit, auch wenn die Details noch nicht feststehen, sagt Stadtsprecher Robert Scheibe. Fest steht aber schon die Route, auf der sich die Teilnehmer in Bewegung setzen werden. Los geht es in der Abtsdorfer Straße über die Angerstraße, Bahnhofstraße und den Markt zur Reichsstraße und dann via Reichssteinweg und Bachstraße über die Sachsenallee wieder zur Abtsdorfer Straße. Vielleicht anderthalb Stunden lang sollen zahlreiche Bilder, wie die einzelnen Teilnehmer heißen, zu sehen sein.

Bornaer Gymnasium läuft mit

Interessenten dafür gibt es jedenfalls schon, so Scheibe. Das Teichgymnasium gehört dazu ebenso wie Kindergärten und Grundschulen, aber auch die Guggemusik Überdosis und der Carneval Club Wyhratal oder die evangelische Kirchgemeinde. Prinzipiell darf sich jeder beteiligen. „Wir wollen die ganze Stadt zeigen“, so der Stadtsprecher. Weil es sich um das Landeserntedankfest handelt, geht es um den ländlichen Raum ebenso wie um ein repräsentatives Bild der Stadt.

Der „ Schlendrian “ in Borna

Dabei soll der „ Schlendrian“, eine straßentaugliche Kleinbahn, wie sie Touristen vielleicht von Rundfahrten in Ostseebädern kennen, zum Einsatz kommen. Ein Zug mit kleiner Lokomotive, der etwa 45 Leuten Platz bietet. Der Zug soll den Festzug anführen, und dort sitzen neben Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) auch die anderen Honoratioren der Stadt.

Politprominenz in Borna

Womöglich auch Landtagspräsident Matthias Rössler ( CDU) und Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt ( CDU). Das aber ist noch unklar, weil vor dem Landeserntedankfest die Landtagswahlen sind und sich noch niemand von der Dresdner Politprominenz sicher auf sein Kommen nach Borna festlegen kann oder will.

Besuch aus Oelsnitz in Borna

Eingeladen ist auch Mario Horn ( CDU), der Oelsnitzer Amtskollege von Oberbürgermeisterin Luedtke. Die Stadt im Vogtland richtet die 23. Auflage des Landeserntedankfestes im nächsten Jahr aus.

Von Nikos Natsidis