Fettbemmen und Blumengestecke im Heimatmuseum Rötha

Rötha

Zu einem Treffen der Vereine wurde der Tag der offenen Tür im Röthaer Heimatmuseum am Sonnabend. Mehrere ortsansässige Vereine sorgten dort für ein buntes Programm. „Waffelbacken hat bei uns Tradition, obwohl wir in unseren Reihen gar keinen Bäcker haben“, sagte Rainer Rademacher, Chef des Handwerker- und Gewerbevereins. Der 20-köpfige Verein ist immer auf der Suche nach jüngeren Mitgliedern, denn mittlerweile gehören meist ältere Semester dazu. Dabei blicken Rademacher und seine Mitstreiter auf eine echte Erfolgsgeschichte zurück. „Wir haben damals den Adventsmarkt ins Leben gerufen, erst im Kulturhaus und nun auf dem Markt. Der ist sozusagen unser Baby.“

Brot nach streng geheimem Rezept

Der Röthaer Stadt- und Heimatverein hielt herzhafte Spezialitäten bereit. Direkt aus dem großen Weinfass heraus verkauften Manu Burkert und Gaby Naumann Fettbemmen. „Das Brot kommt direkt aus dem Lehmbackofen, und das Fett wird nach einem streng geheimen Vereinsrezept hergestellt“, so Burkert. Angesichts des goldenen Oktobers zeigten sich die beiden mit dem Wetter hoch zufrieden. „Wir hatten hier auch schon mal Schneesturm.“

Volker Schömann vom Verein „Rumpelstilzchen“ stand an der Gulaschkanone. Quelle: Bert Endruszeit

Rumpelstilzchen kochte

Der Verein „Rumpelstilzchen“ hatte seine Gulaschkanone angefeuert - und sie wurde schnell geleert. „Wir unterstützen andere Vereine mit Essen, das ist ungewöhnlich, aber es macht großen Spaß“, meinte Nadine Zacharias. „Wir sind ein rein kulinarischer Catering-Verein“, bestätigte Chef Volker Schömann, der viel zu schöpfen hatte, um alle Hungrigen zu versorgen.

Herbstliche Basteleien kommen an

Katrin Wetzko nutzte die Gelegenheit, gemeinsam mit ihrem achtjährigen Sohn Georg Blumengestecke zu basteln. „Wir sind jedes Jahr dabei. Hier gibt es so viel schönes Material, und alles ist sehr liebevoll vorbereitet.“ Es sei nicht alles vorgefertigt, man könne ganz nach eigenen Vorstellungen schöne Dekorationsstücke herstellen. „Das ist perfekt für unsere Wohnung.“ Ihre Mutter Helga Zahn nutzte ebenfalls die Gelegenheit, ihre kreative Ader auszuleben. „Aber hier kann man nicht nur basteln, sondern auch schöne Dinge kaufen.“ Ein besonderer Geheimtipp sei übrigens der Kuchen: „Der berühmte Marzipankuchen war schon um 15 Uhr komplett ausverkauft.“

Organisiert hatten die herbstlichen Basteleien Bettina Wallasch und Ina Heise. „Wir machen das schon seit rund 20 Jahren, und es wird immer wieder gut angenommen.“ Wer am Sonnabend nicht mitmachen konnte, hat schon bald eine neue Chance. Am 30. November findet im Museum das traditionelle Weihnachtsbasteln statt. Stichwort Museum: Eigentlich wollte Bettina Wallasch vom Stadt- und Heimatverein Rötha am Sonnabend auch die mittlerweile ins Museum zurückgekehrten Ausstellungsstücke präsentieren. „Doch das haben wir leider noch nicht geschafft.“

Von Bert Endruszeit