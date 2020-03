Fettbemmen und Musik von früher: So wird „Rock für den Frieden“ auf dem Bornaer Volksplatz

Borna/Böhlen

Wenn am 4. Juli auf dem Bornaer Volksplatz „ Rock für den Frieden“ stattfindet, liegen die Ursprünge für den DDR-Festivalklassiker aus den 80er-Jahren in Böhlen. Konkret in der BBS-Disco, die seit vier Jahren alljährlich im Kulturhaus Böhlen stattfindet. BBS steht dabei für Betriebsberufsschuldisco, und das war einst eine legendäre Veranstaltungsreihe, wie Rainer Seikert sagt. Der 47-Jährige ist so etwas wie der Impulsgeber für den „ Rock für den Frieden“.

Ostalgie-Verein Böhlen gegründet

Seikert hat vor einigen Jahren den Sächsischen Ostalgie-Verein Böhlen gegründet. Ein Zusammenschluss von Enthusiasten, die die „guten alten Zeiten“ wiederbeleben wollen, ohne dabei politisch zu werden. Aber es war eben nicht alles schlecht, und speziell die Festivals, die unter dem damals durchaus politisch gemeinten Titel „ Rock für den Frieden“ von 1982 bis 1987 im Berliner Palast der Republik stattfanden, seien ein friedliches Ereignis gewesen. Sternstunden der Rockmusik, an die viele Leute noch gute Erinnerungen haben. Sie dürfen sich am 4. Juli in Borna auf Leute wie zwei Puhdys „Quaster“ Dieter Hertrampf und Klaus Scharfschwerdt freuen, aber auch die „Zöllner“ und Berluc.

Kein „kapitalistischer Kommerz“ in Böhlen

Allesamt Leute, deren Musik heutzutage, drei Jahrzehnte nach dem Ende der DDR, in vielen Ohren anders und vielleicht auch besser klingt als in Zeiten, da echte Rockmusik nur aus dem Westen kommen konnte. Dass das Interesse am Sound von früher groß ist, merken Rainer Seikert und Sven Grunert vom Ostalgie-Verein bei den alljährlichen BBS-Discos in Böhlen, deren nächste Auflage für den 12. September im Böhlener Kulturhaus geplant ist. Eine Veranstaltung „ohne kapitalistischen Kommerz“, wie Seikert betont. Dafür aber handgemacht mit Wodka- Cola, Fettbemmen und Bier zu sozialverträglichen Preisen.

Nur Musik aus der Zeit bis 1989 in Böhlen

Allerdings gelten die alten Vorgaben nicht mehr, als die Musik im Verhältnis 60 zu 40 gespielt werden musste, woran sich allerdings kaum jemand ernsthaft hielt. 60 zu 40 – das hieß, dass 60 Prozent der Titel aus der DDR-oder sonstiger sozialistischer Musikproduktion stammen mussten. Der Rest durfte dann in den Musikstudios des Klassenfeindes aufgenommen worden sein. Weil es aber nicht ganz ohne Vorgaben geht, gilt bei den BBS-Discos, „dass nur Titel aus der Zeit bis 1989 gespielt werden“, sagt Seikert. Eine Konsequenz, die die Fans belohnen. Bisweilen waren auch schon 700 Leute bei den BBS-Discos, bei denen die Tanzfläche immer vom ersten Moment an voll ist.

Kommt nach Borna: Adi alias Gerhard Adolph. Quelle: Dietrich Flechtner

Adi auf dem Bornaer Volksplatz

Beim „ Rock für den Frieden“ hoffen die Veranstalter rund ihre Helfer, allesamt im Ehrenamt im Einsatz, auf bis zu 2000 Besucher. Auf dem Volksplatz ist bereits ab Mittag Betrieb, wenn mit Adi (bürgerlich Gerhard Adolph), die DDR-Fernsehsendung „Mach´s mit, mach´s nach, mach´s besser“ ab Mittag wiederbelebt wird.

Jürgen Karney

Durch den musikalischen Teil führt dann bis in den späten Abend, einstmals Moderator der DDR-Fernsehsendung „Bong““.

Von Nikos Natsidis