Feuer brechen in Böhlen und Borna aus

Jede Spur fehlt derzeit noch von jenem Zündler, der am Silvesterabend in Böhlen ein Feuerwerk abbrennen wollte. Laut Polizei geriet dabei eine Hecke und eine Gartenlaube in Brand. Nach einem Feuer in einer Garage in Borna ermitteln die Beamten wegen fahrlässiger Brandstiftung.