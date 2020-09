Groitzsch/Gatzen

Aus der Gatzener Fahrzeughalle der Agrar GmbH Auligk ist am Donnerstagnachmittag ein Brandnotruf abgesetzt worden. Das Feuer war bei Schweißarbeiten ausgebrochen, zwei Mitarbeiter wurden verletzt und eingeschlossen, hieß es. Und es war davon die Rede, dass sich die Flammen auf die gesamte Halle ausbreiteten, wodurch ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude zu drohen schien. Zum Glück hatten sich dieses Szenario der Groitzscher Stadtwehrleiter Mike Köhler und sein Stellvertreter Michel Schuck nur für die Abschlussübung der sechs Ortswehren aus Gatzen, Großstolpen, Hohendorf, Berndorf, Michelwitz und der Kernstadt ausgedacht.

Erste Kameraden nach acht Minuten vor Ort

„Wir wollen damit feststellen, wie viele Einsatzkräfte zu dieser Tageszeit verfügbar sind, sowie die Leistungsfähigkeit und Zusammenarbeit unserer Wehren überprüfen“, erklärte Köhler. Acht Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten Kameraden der Gatzener Wehr an der Brandstelle ein. Aufgrund der Lage orderte Einsatzleiter Norbert Keil umgehend weitere Kräfte nach, denn zur Brandbekämpfung musste eine etwa 300 Meter lange Schlauchleitung zum nächsten Löschwasserteich verlegt werden.

Anzeige

Mehrere Groitzscher Ortsteilwehren, wie hier die Großstolpener Kameraden, haben die Aufgabe erhalten, eine 300 Meter lange Schlauchleitung zu verlegen. Quelle: Olaf Becher

Zwei Suchtrupps holen Vermisste aus der Halle

Ein Trupp unter Atemschutz drang in die dunkle und durch eine Nebelmaschine völlig verqualmte Halle ein, um nach den vermissten Personen zu suchen. Das erste „Opfer“ konnten die Kameraden bereits kurze Zeit später retten. Seinen Partner fand dagegen erst der zweite Suchtrupp. Währenddessen rückten weitere Brandschützer dem angenommenen Feuer auch über die Drehleiter zu Leibe. Zudem versuchten sie, die angrenzenden Objekte zu schützen.

Landwirt würdigt ehrenamtlichen Einsatz

Neben den beiden Stadtwehrchefs verfolgten der stellvertretende Kreisbrandmeister Alexander Hecking sowie André Reichenbach vom Landwirtschaftsbetrieb die Übung aufmerksam. „Für uns ist es wichtig zu sehen, wie im Ernstfall gehandelt werden muss, und, dass die Kameraden unser Gelände kennenlernen“, sagte der Verantwortliche für den Pflanzenbau. „Vor den Feuerwehrleuten, die sich zu jeder Zeit bereit erklären, ehrenamtlich Hilfe zu leisten, kann man nur den Hut ziehen.“

Probleme mit Alarmierung per Funkempfänger

Insgesamt waren 34 Einsatzkräfte aller Ortswehren an der Übung beteiligt. Am Ende zog der Stadtwehrleiter trotz einiger Schwierigkeiten ein positives Fazit. „Ein großes Problem stellte wieder einmal die Alarmierung der Kameraden über die Funkmeldeempfänger dar“, sprach Köhler einen der Kritikpunkte an. „Die Pager lösten teilweise gar nicht aus, sodass mehrere freie Kameraden nicht zum Einsatz kommen konnten.“ Die verantwortlichen Stellen seien über diesen Missstand jedoch bereits informiert. Alle anderen festgestellten Defizite sollen zu den nächsten Ausbildungsdiensten intern aufgearbeitet werden.

Lesen Sie auch

Von Olaf Becher