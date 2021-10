Böhlen

In Böhlen-Großdeuben im Landkreis Leipzig hat es am Donnerstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, ist das Feuer gegen 15.12 Uhr in einer Wohnung ausgebrochen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Zwei Wohnungen sind nach dem Feuer unbewohnbar. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist noch unklar. Auch zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/aab