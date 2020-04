Feuer in Pegauer Seniorenheim: Knapp einer Katastrophe entgangen

Pegau

In einem Seniorenheim in Pegau ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehren Pegau, Groitzsch, Elstertrebnitz und Wiederau wurden gegen 20.20 Uhr nach dem ausgelösten Alarm der Brandmeldeanlage in das Pflegeheim „Birkenhof“ in der Volkmar-Stoy-Straße in Pegau gerufen.

Deckenlampe im Keller fängt Feuer

Das Pflegedienstpersonal bestätigte der eintreffenden Einsatzleitung, dass im Keller des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen war. Das Feuer konnte mit einem Feuerlöscher eingedämmt werden. „Eine Deckenlampe im Keller hatte Feuer gefangen. Durch das Feuer ging eine massive Rauchentwicklung einher“, berichtete Mike Köhler vom Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig.

Eine Mitarbeiterin in Klinik gebracht

Durch den Rauch wurde eine Mitarbeiterin des Pflegeheims mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt - wie Pflegepersonal und Rettungsdienst feststellen konnten – und in sichere Heimbereiche gebracht.

Einsatzkräfte der Wehren aus Pegau, Groitzsch, Elstertrebnitz und Wiederau kamen zum Einsatz. Quelle: Mike Köhler Feuerwehr Pegau

Die Feuerwehr belüftete das Gebäude schließlich großzügig mit zwei Lüftern. Nach etwa zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte abrücken. Verbandssprecher Mike Köhler: „Dieser Einsatz hat gezeigt, dass Rauchmelder oder Brandmeldeanlagen deutlich dazu beitragen, Menschenleben zu schützen. So wurde eine Katastrophe verhindert."

Von thl