Feuerwehr Borna: Viermal an einem Tag alarmiert – nur ein echter Einsatz

Borna

Die Feuerwehren sind auch dann im Einsatz, wenn gar nichts passiert ist. Ein Beispiel für diese Aussage lieferte die Ortsfeuerwehr Borna am Mittwoch. An dem Tag rückten die Kameraden viermal aus: Drei Alarme allerdings erwiesen sich als Luftnummer.

Das erste Mal klingelten die digitalen Meldeempfänger kurz nach 8 Uhr. Eine Brandmeldeanlage in der Stauffenbergstraße hatte den Alarm ausgelöst. Als die Kameraden vor Ort waren, entpuppte sich der Einsatz als verbranntes Essen, das nicht rechtzeitig vom Herd genommen war. Blieb den Einsatzkräften also nichts anderes übrig, als die Brandmeldeanlage wieder auszuschalten.

Tragehilfe muss tatsächlich geleistet werden

Kurz nach Rückkehr ins Gerätehaus in der Röthaer Straße ging der zweite Alarm los. Angefordert wurde eine Tragehilfe in der Straße An der Aue. Ein Einsatz also, der tatsächlich erfolgte. Was von den zwei darauffolgenden nicht zu behaupten ist.

Brandmeldeanlage in der Bahnhofstraße

„11.03 Uhr wurden wir wieder gerufen, erneut war eine Brandmeldeanlage angesprungen, diesmal in der Bahnhofstraße“, erzählt ein Sprecher der Feuerwehr. Doch zum zweiten Mal an diesem Tag standen die Kameraden vor Töpfen und Pfannen mit angebranntem Essen, weshalb sie unverrichteter Dinge wieder abzogen.

Unfall-Notruf eines Autos

Um dann kurz nach 14 Uhr erneut auszurücken. In dem Fall hatte ein Emergeny-Call (E-Call), ein automatisches Notrufsystem eines Autos, einen Unfall gemeldet. Also rückte die Feuerwehr Borna mit allen Kräften, die zu der Zeit zur Verfügung standen, in die Sachsenallee aus. Wo es sich wieder um einen Fehlalarm handelte. „Vor Ort gab es weder einen Unfall noch ein Auto, das den Unfall gemeldet haben könnte“, sagt der Sprecher.

Er macht aber auch deutlich: Die Feuerwehren seien einsatzbereit und würden auch dann helfen, wenn sich die Einsätze als Fehlalarme herausstellen sollten.

Lesen Sie auch

Von Julia Tonne