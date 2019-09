Borna

Ein außergewöhnlicher Geburtstag erfordert außerordentliche Aktionen. Die Feuerwehr Borna feiert am Wochenende ihren 150. Geburtstag – und verkauft während der Partytage LVZ-Briefmarken-Schmuckbögen. „Wir haben lange überlegt, was wir machen“, sagt Feuerwehrmann Uwe Bergbauer. Anlässlich des runden Jubiläums wollten die Kameraden weder mit Pokalen noch mit Bierkrügen aufwarten, sondern eben mit einer ungewöhnlichen Idee.

Die Schmuckbögen kommen nun mit einer Auflage von 650 Stück sowohl in die LVZ-Geschäftsstellen als auch am Wochenende an den Stand der Feuerwehr. Für je 7,75 Euro werden die Sammlerstücke am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 15 Uhr während der großen Geburtstagssause auf dem Gelände hinter dem Landratsamt verkauft. „Und am Freitag schon an treue Helfer verschenkt“, sagt Ortswehrleiter Toni Winkler.

Am Wochenende werden die neuen LVZ-Schmuckbögen mit Motiven der Feuerwehr erstmals verkauft. Quelle: Julia Tonne

Hauptmotiv zeigt die drei Drehleitern auf dem Bornaer Marktplatz.

Das Hauptmotiv der Schmuckbögen zeigt die drei Drehleitern auf dem Bornaer Marktplatz. Drumherum reihen sich Briefmarken verschiedener Wertigkeiten und mit unterschiedlichen Motiven. Abgebildet sind unter anderem das alte Gerätehaus am Breiten Teich, Fahrzeuge von Einsatzgeschehen, eine Seerettungsübung sowie eine alte Handspritze.

Ab Freitag feiert die Feuerwehr mit den Bornaern gemeinsam drei Tage lang. Eingeladen sind schon alle Interessierten am Freitag selbst zur Festveranstaltung. „Für uns war es wichtig, sie öffentlich zu machen“, betont Winkler. Schließlich seien die Kameraden immer und jederzeit für alle da, und eben das gelte auch für den Festabend.

Los geht es um 18 Uhr. Was die Höhepunkte betrifft, geht es dann Schlag auf Schlag weiter: mit Guggemusik von Überdosis, mit Höhenfeuerwerk und Lasershow. Auch Sonnabend und Sonntag bleiben Höhepunkte am laufenden Band nicht aus: der Pokallauf der Kreisjugendfeuerwehr steht genauso an wie ein Oldtimertreffen, gute Stimmung durch die Partyband Surprise und Highland Games für Kinder.

Von Julia Tonne