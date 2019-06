Borna

Im Sommer geben sich in Borna Veranstalter aller Couleur sprichwörtlich die Klinke in die Hand. Nicht nur, dass der Borna City Beach, das Landeserntedankfest und das Konzert der Italienischen Tenöre mit dem Leipziger Symphonieorchester locken. Auch die Freiwillige Feuerwehr Borna lädt zu einem Großereignis ein. Sie wird in diesem Jahr 150 Jahre alt und feiert mit einer riesigen Sause vom 6. bis 8. September.

150. Geburtstag der Feuerwehr Borna : Fest für die Familie

„Es wird ein Wochenende für die ganze Familie“, verspricht Ortswehrleiter Toni Winkler. Zwar sei der 150. Geburtstag schon Grund genug für ein ausgiebiges Fest, allerdings können auch der Traditionsverein auf nunmehr zehn Jahre zurückblicken und das Sächsisch-Thüringische Feuerwehr-Oldtimer-Treffen auf immerhin schon 22 Jahre. Und alle drei zusammen seien Anlass für ein dreitägiges Programm, „das alle Bornaer begeistern wird“.

Freitag: Feierstunde, Guggemusik, Feuerwerk, Disco

Höhepunkte gibt es zuhauf – und das nicht erst zum Schluss. Vielmehr bringt schon der Freitag einen mit. Nach der offiziellen Feierstunde mit Oberbürgermeisterin Simone Luedtke ( Die Linke) tritt nicht nur die Gugge-Truppe Überdosis auf. Vielmehr soll es am späten Abend ein Höhenfeuerwerk und eine Lasershow geben. Danach starten alle Feierwütigen in die Disconacht.

Sonnabend: Technikschau und Oldtimer-Fahrten

Der Sonnabend wartet dann mit viel Technik auf. Die Feuerwehr-Oldtimer treffen sich 10 Uhr auf dem Festgelände und brechen von da aus zur Sternfahrt in die Ortsteile auf. Bis 18 Uhr sind im gesamten Stadtgebiet die alten Gefährte immer wieder zu sehen, „damit wirklich jeder mal einen Blick auf sie werfen kann“, sagt Winkler. Auf dem Gelände hinter dem Landratsamt gebe es währenddessen ganztägig eine Technikschau – bestehend aus historischen und modernen Fahrzeugen.

Feuerwehr-Wettbewerb: Pokallauf des Nachwuchses

Ohnehin spielt sich hier der meiste Trubel ab. Unter anderem auch der Pokallauf der Kreisjugendfeuerwehr von 9 bis 16 Uhr. Ob der Bornaer Nachwuchs bei dem Wettkampf mit von der Partie sein wird, steht noch nicht endgültig fest. „Denn wir brauchen an dem Wochenende Mann und Maus, damit alles gelingt“, macht der Ortswehrleiter deutlich. Schließlich gebe es am Nachmittag noch ein umfangreiches Kinderprogramm. Als Erinnerung ans Fest gibt die LVZ-Post einen Sonderbriefmarken-Schmuckbogen zum 150. Geburtstag der Feuerwehr heraus, dessen einen Sonderverkauf von 10 bis 15 Uhr läuft.

Eine historische Zeichnung der Feuerwehr Borna: eine Karrenspritze von der Leipziger Firma G. A. Jauck. Quelle: Feuerwehr Borna

1869: Willenskräftige Männer gesucht Die Freiwillige Feuerwehr Borna war noch nicht einmal ein Jahr alt, als die Kameraden Gelegenheit bekamen, ihr Können unter Beweis zu stellen. Im November 1870 brannte die Wolf’sche Scheune in der Turnerstraße, das Feuer breitete sich binnen kurzer Zeit auf sieben weitere Scheunen aus. Während die Bornaer unmittelbar nach Brandausbruch anrückten, brauchten die Wehren unter anderem aus Lobstädt und Blumroda eine Stunde, die aus Thierbach gar zwei Stunden. Die Gerätschaften: mit Pferden bespannte Spritzen und Karrenspritzen. Im April 1869 war ein Aufruf von verschiedenen Kaufleuten in Borna ergangen an alle „that- und willenskräftigen Männer unserer Stadt ohne Unterschied des Standes und des Alters“ zur Errichtung einer freiwilligen Feuerwehr. Turnlehrer Leonhardt aus Leipzig erarbeitete einen Plan zur Einteilung, Ausrüstung sowie den Kostenvoranschlag für das Vorhaben. Denn eines war klar: „Ein allgemeines Zurückgreifen auf die vorhandenen Feuerlöschgeräte bei Feuersbrünsten“ reichte „trotz guten Willens der Bürger der Stadt“ Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr aus. Schon 1872 hatte die Feuerwehr 102 Mitglieder, 1888 dann bereits 146. Die Wehr untergliederte sich in einen Steigerzug und drei Spritzenzüge.

Typisierung für Stammzellspenden

Zuweilen wird es auch ernst auf dem Festgelände. Zum wiederholten Mal laden die Kameraden zur Typisierung ein. Der Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden (VKS) ist vor Ort und informiert über die Typisierung, also die Analyse von abgegebenen Blutproben, die für eine Aufnahme in die Stammzellspenderdatei notwendig sind, und nimmt Speichelproben. Benötigt ein Leukämie- oder Tumorpatient einen Stammzellspender, beginnt die Suche nach einem sogenannten genetischen Zwilling. Für die Bornaer Kameraden ist es nicht die erste Aktion dieser Art. Schon zum Florianstag vor zwei Jahren hatten sie die Bewohner der Kreisstadt gebeten, sich typisieren zu lassen – und gingen mit gutem Beispiel voran.

Der Sonnabend endet dann genauso wie der Freitag – mit viel Musik und guter Laune. Die Partyband Surprise macht ihrem Namen alle Ehre und holt zahlreiche musikalische Überraschungen aus ihren Instrumenten.

Sonntag: Highland-Games für Kinder

Der Sonntag schließt sich beim Feiern nahtlos an. Gleich 10 Uhr legt DJ Frühauf beim Frühschoppen auf. Und während es sich die Eltern dort gemütlich machen, können Kinder und Jugendliche ihre Kräfte messen – bei den Highland-Games. Von 10 bis 15 Uhr werden Baumstämme genauso getragen wie große schwere Steine geschleppt und nur minimal kleinere geworfen. „Die Disziplinen sind die gleichen wie zum Beispiel bei den Highland-Games in Prießnitz, allerdings sind Stämme, Steine und Strohsäcke vom Gewicht her an die Kinder angepasst“, sagt Winkler.

Wer am Sonnabend noch nicht vor Ort war oder es verpasst hat, sich typisieren zu lassen, kann das am Sonntag nachholen. Die Mitarbeiter vom VKS sind wieder von 10 bis 17 Uhr auf dem Festgelände. Genauso übrigens wie der Songwriter Ronan Drury. Der irische Musiker begeistert von 12 bis 17 Uhr mit Balladen, Folk, Pop und Countrymusik. Rund um das Gelände hinter dem Landratsamt sorgen Schausteller für weitere gute Laune und viel Trubel.

Übrigens wird noch etwas ganz Wichtiges gesucht: ein Spender für das obligatorische Bierfass.

Von Julia Tonne