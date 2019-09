Feuerwehr Borna feiert ihren 150. Geburtstag

Borna

Von Freitag bis Sonntag sind die Kameraden der Feuerwehr Borna nicht zu erreichen. Nicht, wenn es brennt, nicht, wenn eine Ölspur zu beseitigen ist, nicht, wenn technische Hilfeleistung erforderlich wird. Das hat einen guten Grund: Die Ortswehr Borna wird 150 Jahre alt und feiert das ganze Wochenende über auf dem Gelände hinter dem Landratsamt.

Und an den drei Tagen jagt ein Höhepunkt den nächsten. Schon am Freitag geht es hoch her, um 18 Uhr beginnt die Festveranstaltung, die öffentlich ist. Danach macht die „Überdosis“ richtig Stimmung mit Guggemusik. DJ René Frühauf legt ab 20.30 Uhr auf, Höhenfeuerwerk und Lasershow lassen den Bornaer Abendhimmel ab 22 Uhr erstrahlen.

Pokallauf der Kreisjugendfeuerwehr am Sonnabend

Wer lange feiert, kommt dann am Sonnabend aber nicht in den Genuss, lange ausschlafen zu können. Denn schon um 9 Uhr beginnt der Pokallauf der Kreisjugendfeuerwehr in den Disziplinen Löschangriff und Gruppenstafette, 30 Mannschaften aus dem ganzen Landkreis haben sich dafür gemeldet.

Das Programm drumherum lohnt sich ebenfalls: Die Kameraden stellen alte und aktuelle Feuerwehrtechnik vor, rufen zur Typisierung für den Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden auf (und gehen mit gutem Beispiel voran), bieten Spiel und Spaß für Kinder an und verkaufen außerdem den anlässlich des Jubiläums entstandenen LVZ-Briefmarken-Schmuckbogen.

Am Wochenende werden die neuen LVZ-Schmuckbögen mit Motiven der Feuerwehr erstmals verkauft. Quelle: Julia Tonne

Die große Geburtstagssause am Wochenende beinhaltet zudem das 22. Sächsisch-Thüringische Feuerwehr-Oldtimer-Treffen. Von einer Handdruckspritze aus dem Jahr 1800 bis hin zu den in der DDR weit verbreiteten W50 wird für Fans von historischen Fahrzeugen alles dabei sein, was das Herz begehrt. Die Feuerwehr-Oldtimer treffen sich am Sonnabend um 10 Uhr zu großen Schau und brechen am Nachmittag vom Festgelände aus zur Sternfahrt durch Borna, Zedtlitz, Neukirchen und Wyhra auf. Bis 18 Uhr sind im gesamten Stadtgebiet die alten Gefährte immer wieder zu sehen.

Zwei Bands konnten die Kameraden für den Samstagabend für die Party gewinnen: zum einen „ Moe Kosh2, die integrative Band der Lebenshilfe Borna , zum anderen „Surprise“, die mit einem Programm aus Charts-, Party-, Tanz- und modernen Wiesn- und Mallorca-Hits überzeugt.

Kinder-Highland-Games und Frühshoppen am Sonntag

Gefeiert wird auch ausgiebig am Sonntag noch. Während es sich Eltern beim Frühschoppen mit DJ René Frühauf gemütlich machen können, kämpft der Nachwuchs um den Sieg bei den Kinder-Highland-Games. Von 10 bis 15 Uhr werden Baumstämme genauso getragen wie große schwere Steine geschleppt und nur minimal kleinere geworfen.

Zur gleichen Zeit entdecken Liebhaber irischer Musik ihren Hang zur Romantik. Der irische Musiker Ronan Drury spielt Balladen, Folk, Country und Popmusik. Und wer am Sonnabend noch keine Gelegenheit hatte, sich typisieren zu lassen, kann das am Sonntag nachholen. Von 12 bis 17 Uhr heißt es: „Stäbchen rein, Spender sein“.

Sorgen müssen sich die Bornaer keineswegs machen, weil sich die Ortswehr für das Wochenende vom Dienst abgemeldet hat. Mögliche Einsätze decken die anderen Ortswehren ab.

Von Julia Tonne