Feuerwehr Elstertrebnitz löscht Brand am Gelände der Bahn

Elstertrebnitz

Zu ihrem zweiten Einsatz des Jahres ist die Feuerwehr Elstertrebnitz am Freitagnachmittag ausgerückt. Sie wurde gegen 14.30 Uhr mit der Alarmstufe „B 2“ in die Ortslage Eulau geschickt, was ein Wohnungs- oder Kellerbrand vermuten lassen konnte. Deshalb gab es Unterstützung von den Nachbarkommunen.

Hingegen war auf dem Bahngelände, nahe der Firma Schrott-Wetzel, „nur“ ein abgestellter Container mit Müll aus bisher unbekannten Gründen in Brand geraten. Die Kameraden lokalisierten den Brandherd und löschten das Feuer unter schwerem Atemschutz mit einem Rohr.

Die Feuerwehr Elstertrebnitz hat den Brand in einem Container mit Müll gelöscht. Quelle: Feuerwehr Elstertrebnitz

Die Elstertrebnitzer waren mit einem Löschfahrzeug und elf Brandschützern im Einsatz. Vor Ort waren zudem die Wehr Pegau mit zwei Löschfahrzeugen und dem Kommandowagen sowie die Wehr Groitzsch mit der Drehleiter. Diese mussten dann aber nicht eingreifen. Beamte der Polizeidirektion Leipzig haben die Ermittlungen aufgenommen.

Von LVZ