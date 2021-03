Feuerwehr Elstertrebnitz löscht kleine Brandherde an der Kippenstraße

Elstertrebnitz

Die Feuerwehr Elstertrebnitz ist am Dienstag, 15.10 Uhr, zu einem Löscheinsatz nahe der Kippenstraße alarmiert worden. Vor Ort brannte aus bisher unbekannten Gründen eine Fläche von circa zehn Quadratmeter Gras, informiert David Zühlke, Feuerwehrmann und ehrenamtlicher Bürgermeister (CDU). Das wurde mittels Schnellangriff abgelöscht. Während der Aktivitäten wurden zwei weitere kleine Brandherde, die sich in rund 100 Meter Entfernung befanden, lokalisiert, die ebenfalls eliminiert wurden. Es war der 13. Einsatz für die Elstertrebnitzer Brandschützer in diesem Jahr sowie der siebte in den letzten sieben Tagen (darunter sechs für den Gefahrstoff-Erkunder).

Von LVZ