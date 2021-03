Feuerwehr-Funktionäre in Pegau bekommen mehr Geld für Ehrenamt

Pegau

Erst beschlossen, dann zurückgenommen, dann wieder neu beschlossen. So lässt sich in aller Kürze das Hin und Her um die Zahlung von Entschädigungen für ehrenamtliche Verantwortungsträger bei der Pegauer Feuerwehr erklären. Im Dezember vergangenen Jahres hatte der Stadtrat nach langer Debatte, aber letztlich einstimmig das neue Regelwerk mit dem sperrigen Namen Feuerwehrentschädigungssatzung beschlossen. Und damit grünes Licht gegeben, den ehrenamtlichen Verantwortungsträgern der Wehr etwas mehr Geld im Monat zu zahlen.

Neuer Beschluss wegen Befangenheit

Allerdings wurde dieser Beschluss in der Sitzung am Mittwochabend wieder rückgängig gemacht. Und zwar nicht etwa, weil es Kritik an der Anhebung der Summen gab, sondern wegen eines Formfehlers. Wie Pegaus Bürgermeister Frank Rösel in der Sitzung begründete, hatte im Dezember ein Feuerwehrkamerad mit abgestimmt, namentlich der Stadtwehrleiter Marco Becher, der auch für die CDU-Fraktion im Stadtrat sitzt. „Das jedoch musste als Befangenheit bewertet werden, weil er ja unmittelbar von der Änderung betroffen wäre“, sagte der Rathauschef.

Einstimmig verabschiedet

Nach der Rücknahme des Beschlusses vom Dezember kam es am Mittwoch jedoch auch gleich zur neuen Abstimmung über die Satzung. Diesmal verließ Becher die Sitzung und stimmte nicht mit ab. Erneut gab das Gremium einstimmig grünes Licht, so dass die Satzung nun in Kraft treten kann.

Im Dezember war im Gremium emotional über die Anpassung der Entschädigungen beraten worden. Rösel hielt die Erhöhung der Obolusse für geboten. Und auch Becher machte deutlich, dass die Feuerwehr zwar eine Pflichtaufgabe der Kommune sei, jedoch von Freiwilligen und Ehrenamtlichen erfüllt werde.

Von Julia Tonne